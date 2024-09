DIRETTA TRAPANI VIRTUS BOLOGNA: BANCHI RISCHIA SUBITO!

La diretta Trapani Virtus Bologna, in programma alle ore 20:00 di sabato 28 settembre, è particolarmente attesa: si gioca per la prima giornata di basket Serie A1 2024-2025 e segna il grande ritorno di Trapani nel massimo campionato, un evento atteso oltre 30 anni e che arriva con una società diversa da quella di allora, ma sua diretta emanazione. Pronti via, al PalaIlio (nome ufficiale del Pala Shark) arriva la Virtus Bologna, finalista nelle ultime quattro stagioni (con uno scudetto), squadra di Eurolega e reduce dalla finale di Supercoppa, stavolta persa contro l’Olimpia Milano: uno squadrone per battezzare una realtà dalle grandissime ambizioni.

Diretta/ Milano Virtus Bologna (risultato 98-96): ha vinto l'Olimpia! (finale Supercoppa basket 2024)

Certamente la Segafredo inizia la stagione per vincere il campionato e fare strada in Eurolega, puntando a migliorare il play in raggiunto lo scorso anno e volendo regalarsi i playoff magari anche direttamente; tuttavia Luca Banchi dovrà fare tutt’altro che sottovalutare la diretta Trapani Virtus Bologna perché gli Sharks sembrano essere una neopromossa sulla scia di Tortona, ovviamente immediatamente competitiva per le prime posizioni della classifica. Staremo a vedere, ma noi pensiamo che già alla prima giornata di Serie A1 questa diretta Trapani Virtus Bologna potrà regalarci cose straordinarie.

Diretta/ Napoli Virtus Bologna (risultato 87-96): bianconeri in finale! (Supercoppa basket 2024)

COME VEDERE LA DIRETTA TRAPANI VIRTUS BOLOGNA IN STREAMING VIDEO TV

Segnaliamo che la diretta tv di Trapani Virtus Bologna sarà disponibile esclusivamente su Eurosport 2, dunque sarà un appuntamento riservato agli abbonati della televisione satellitare: il canale è presente al numero 211 del decoder, che dovrebbe garantire anche la diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, tramite l’applicazione Sky Go. L’alternativa, come per tutte le altre partite di Serie A1, è quella della piattaforma DAZN con visione in mobilità: anche in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento al servizio per assistere alle immagini.

Cecilia Zandalasini: "Virtus Bologna, addio al progetto femminile"/ "Enorme passo indietro"(23 luglio 2024)

DIRETTA TRAPANI VIRTUS BOLOGNA: SHARKS AFFAMATI

Avvicinandoci alla diretta Trapani Virtus Bologna possiamo dire che gli Sharks siano da tenere d’occhio. I proclami del presidente Valerio Antonini sono stati spesso coloriti, ma il punto è che poi sono seguiti i fatti: una neopromossa come Trapani ha dato il posto di allenatore a Jasmin Repesa e ha costruito un roster mettendo sotto contratto Tibor Pleiss, Justin Robinson, Langston Galloway, Stefano Gentile, Amar Alibegovic e John Petrucelli, oltre a Riccardo Rossato rivelazione a Scafati e le conferme comunque importanti di JD Notae e Chris Horton, trascinatori nella promozione in Serie A2 attraverso i playoff.

Certo: bisogna poi trovare l’amalgama sul campo, ma questo vale per qualunque altra squadra e comunque questi nomi ci dicono di quali realmente siano le ambizioni di Trapani. Antonini ha parlato di scudetto: forse una sparata o forse no, il presidente sa bene che, al netto di due corazzate di cui una è appunto la Virtus Bologna (e dunque avremo già un primo, importante test), le ultime stagioni di Serie A1 hanno detto in maniera abbastanza chiara di come il campionato sia sufficientemente livellato per sognare grandi colpi. Sarà anche il caso degli Sharks? Lo scopriremo, ma l’hype è davvero alto dalle parti del PalaIlio…