Diretta Trentino Conegliano/ Streaming video Rai, la Despar torna finalmente in campo

DIRETTA TRENTINO CONEGLIANO: NUOVO DEBUTTO PER LA DESPAR

Trentino Conegliano, diretta dagli arbitri Vagni e Saltalippi, è la partita di volley femminile in programma oggi al Sanbapolis di Trento: fischio d’inizio fissato per le ore 17.00. Con la diretta tra Trento e Conegliano di questo pomeriggio, approdiamo con diversi giorni di anticipo alla 24^ giornata del campionato della Serie A1, l’undicesima del turno di andata e ormai possiamo dire di non essere troppo sorpresi di un tale salto temporale. Come già ampiamente analizzato negli ultimi mesi, il primo campionato di volley femminile, messo in seria difficoltà dalle problematiche legate alla pandemia in corso, ha deciso di optare per una grande elasticità nella programmazione della stagione: il calendario regolare è stato dunque stravolto anche per facilitare l’inserimento dei tanti recuperi. E’ dunque ancora contesto fumoso quello in cui inseriamo anche la partita di questa sera, la diretta tra Trentino e Conegliano: quel che è certo è che oggi sarà comune grandissimo spettacolo in terra trentina, con l’Imoco che da leader della stagione, proverà a spingersi ancora un po’ più in là nel suo ricordo di imbattibilità.

DIRETTA TRENTINO CONEGLIANO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Trentino Conegliano sarà trasmessa in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 che è un punto di riferimento ben noto per tutti gli appassionati di pallavolo, che avranno di conseguenza a disposizione per seguire la partita anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA TRENTINO CONEGLIANO: IL CONTESTO

Come abbiamo accennato prima, tra rinvii e spostamenti di interi turni, non ci sorprende che sia ancora contesto fumoso per la diretta tra Trentino e Conegliano, anticipo della 11^ giornata del turno di ritorno per il campionato di Serie A1: pure alla vigilia del big match un paio di considerazioni possiamo ancora farle. Partiamo dalla squadra ospite, l’Imoco Conegliano che, come detto prima è pronta a segnare un nuovo record in questa stagione eccezionale. La squadra veneta, ad oggi nella serie A1 ha messo alle sue spalle solo vittorie, per la precisione 18 su 18 match disputati finora in campionato e non solo: è l’unico club a non aver subito alcun rinvio finora ed è l’unica società dunque a pari passo con la stagione regolare. La squadra di Mister Santarelli anche alla vigilia di questo turno pare una specie di mosca bianca nel primo campionato nazionale, leader inarrivabile: basti pensare che le pantere hanno appena concesso solo sei set alle avversarie, sui 54 messi a bilancio. Numeri davvero eccezionali per un club che nonostante il momento difficile pare davvero imbattibile, anche per Trentino, che comunque darà il massimo per tentare almeno l’impresa. La squadra di Bertini, che pure ha ancora diversi match da recuperare, si presenterà oggi in campo conscia della differenza tecnica con le rivali, e anche con un po’ di preoccupazione: è quasi un mese che la Despar infatti non scende in campo e anche oggi nello spogliatoio trentino si contano parecchie assenze per covid 19. Non sarà quindi un banco di prova facile per le padrone di casa, ma non diamo per scontato il pronostico: tutto può ancora accadere sul taraflex!



