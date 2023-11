DIRETTA/ Trento AlbinoLeffe (risultato finale 1-2): inutile il gol di Petrovic! (Serie C, 24 novembre 2023)

DIRETTA TRENTO ALBINOLEFFE (RISULTATO 1-2): TRIPLICE FISCHIO

Allo Stadio Briamasco l’Albinoleffe batte in trasferta il Trento per 2 a 1. Nel primo tempo gli ospiti iniziano bene la partita e ne prendono presto il controllo riuscendo anche a passare in vantaggio verso il 37′ grazie alla rete messa a segno da Borghini, con un colpo di testa vincente sugli sviluppi di un angolo. Nel secondo tempo i lombardi ripartono alla grande trovando anche il gol del raddoppio al 51′ per merito di Muzio, supportato da Munari e Zoma. Nell’ultima parte dell’incontro i gialloblu accorciano inutilmente le distanze con il gol siglato al 76′ da Petrovic. I tre punti guadagnati quest’oggi consentono all’Albinoleffe di portarsi a quota 19 nella classifica del girone A della Serie C mentre il Trento resta fermo a 22 punti. (cronaca Alessandro Rinoldi)

TRENTO ALBINOLEFFE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Trento Albinoleffe sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Trento Albinoleffe sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine.

E’ INIZIATA LA RIPRESA

Arrivati al cinquantacinquesimo minuto, il punteggio tra Trento ed Albinoleffe è cambiato ed è adesso di 0 a 2. In queste prime battute del secondo tempo, iniziato senza sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori delle due squadre in campo questa sera al Briamasco, il copione non sembra affatto cambiare rispetto a quanto ammirato in precedenza e gli orobici trovano il gol del raddoppio al 51′ per merito di Muzio, raccogliendo la sfera da Munari sul velo di Zoma. Intanto l’arbitro ha ammonito anche Garcia Tena al 56′ tra le file del Trento. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FINE PRIMO TEMPO

Al termine della prima frazione di gioco le formazioni di Trento ed Albinoleffe sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0 a 1. I minuti scorrono sul cronometro ed i lombardi insistono riuscendo anche a passare in vantaggio intorno al 37′ grazie alla rete messa a segno da Borghini, autore di un colpo di testa vincente sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Fino a questo momento il direttore di gara Simone Gavini, proveniente dalla sezione di Aprilia, ha ammonito rispettivamente Di Cosmo al 32′ da una parte e Borghini al 45′ dall’altra. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Trentino Alto Adige la partita tra Trento ed Albinoleffe è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti allenati dal tecnico Lopez partono in maniera arrembante affacciandosi subito in zona offensiva già al 6′ con uno spunto interessante provato da Piccoli. Ecco le formazioni ufficiali: TRENTO (4-3-3) – Russo; Galazzini, Ferri, Garcia Tena, Vaglica; Di Cosmo, Suciu, Pasquato; Attys, Petrovic, Terrani. All.: Tedino. ALBINOLEFFE (3-5-2) – Marietta; Borghini, Marchetti, Milesi; Gusu, Munari, Agostinelli, Zanini, Piccoli; Muzio, Zoma. All.: Lopez. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI GIOCA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Trento Albinoleffe presenta due formazioni che si trovano rispettivamente al settimo e quindicesimo posto dell’attuale classifica del girone A di Lega Pro. Partendo dai padroni di casa si nota immediatamente dai dati statistici la propria quadratura: 14 gol realizzati e altrettanti subiti che li proiettano al settimo posto in classifica con 22 punti.

I primi quattro posti sono distanti appena un punto e la formazione giallonera ci crede più che mai, partendo proprio da questa sfida che potrebbe dare un grande slancio per il sogno chiamato promozione. In zona marcatori da tenere d’occhio l’attaccante croato Petrovic, autore di 5 reti. Ospiti che si ritrovano nei bassifondi della classifica con 16 punti raccolti in 14 partite. I gol realizzati sono 12 mentre uno in più quelli subiti. Il miglior marcatore risulta essere l’attaccante classe 2003 Zoma, andato in rete contro Novara, Pro Patria e Fiorenzuola. (Marco Genduso)

ATTESA PER LA SFIDA

La diretta Trento Albinoleffe, in programma venerdì 24 novembre alle ore 20:45, racconta della 15esima giornata di Serie C Girone A. I padroni di casa sono reduci da una clamorosa vittoria in casa della capolista Mantova per 1-0, il secondo successo di fila dopo quello contro l’Arzignano. Con questi sei punti in due gare, il Trento si è stabilizzato al settimo posto con ventidue punti, gli stessi di Pro Vercelli e Vicenza.

L’Albinoleffe vive invece un periodo opposto dato che le ultime due partite sono state due sconfitte: la prima in casa contro il Padova di misura, la seconda per 2-0 con la Pro Sesto in trasferta. Questi due risultati negativi hanno interrotto di fatto una striscia di sei risultati utili consecutivi vale a dire i pareggi con Atalanta U23, Alessandria e Giana Erminio e le vittorie con Virtus Verona, Arzignano e Novara.

TRENTO ALBINOLEFFE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Trento Albinoleffe vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. In porta Russo, difesa a quattro con Frosinini, Ferri, Garcia Tena e Vaglica. A centrocampo spazio a Di Cosmo, Suciu e Sangalli mentre in attacco troviamo Attys, Anastasia e Petroic.

L’Albinoleffe replica col 3-5-2. Tra i pali Marietta con davanti a sé la retroguardia formata da Borghini, Marchetti e Gatti. Esterni a cinque saranno Gusu e Piccoli con Muzio, Giorno e Doumbia nella zona nevralgica del campo. In attacco il tandem Zoma-Arrighini.

TRENTO ALBINOLEFFE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Trento Albinoleffe danno per favorita la squadra di casa a 2.20. Il segno X è dato a 2.88 mentre il 2 fisso è a 3.25, l’esito più alto tra i tre principali.

L’over 2.5 non sembra probabile dato che William Hill lo qutoa38 contro l’1.53 dell’Under. Chiudiamo con il confronto Gol e No Gol rispettivamente a 2 e 1.73.











