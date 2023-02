Diretta Trento Ankara/ Streaming video tv: ultima spiaggia in Eurocup?

Trento Ankara, in diretta naturalmente dalla BLM Group Arena di Trento, si gioca alle ore 20.00 di questa sera, martedì 7 febbraio 2023, per la quattordicesima giornata del girone B di Eurocup 2022-2023, quinto turno del girone di ritorno della lunga e affascinante stagione regolare di questa Coppa europea di basket che tuttavia per la Dolomiti Energia Trento sta diventando una vera e propria Via Crucis sportiva. Solo il format concede ancora speranze, perché prevede appunto una lunghissima stagione regolare con due gironi da dieci squadre ciascuno, dunque ben 18 partite per operare una selezione davvero minima, dal momento che solo le ultime due di ciascun gruppo saranno eliminate, mentre le prime otto passeranno agli ottavi di finale, da dove cominceranno le sfide secche della eliminazione diretta, tutte in partite singole.

La diretta di Trento Ankara offre un match difficilissimo per i padroni di casa dell’Aquila, che finora hanno vinto solamente due partite a fronte di ben undici sconfitte, perché gli ospiti della Turk Telekom Ankara, squadra naturalmente della capitale della Turchia, viaggiano invece al secondo posto con nove vittorie e quattro sconfitte. D’altronde, arrivare almeno ottavi è un obiettivo ancora possibile con cinque incontri ancora da disputare, perché Trento al momento ha due vittorie in meno rispetto ad Amburgo: le speranze però si assottigliano sempre più man mano che passano le settimane, allora oggi bisognerà provare a vincere senza fare molti altri calcoli e noi siamo allora davvero curiosi di scoprire quali risposte ci darà la diretta di Trento Ankara…

TRENTO ANKARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Ankara sarà fornita agli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, che è la “casa” della Eurocup, inoltre questo significa che sarà a disposizione anche la diretta streaming video per Trento Ankara, fornita tramite il sito Internet o l’applicazione del servizio Sky Go per gli abbonati Sky, oppure anche sulla piattaforma Eleven Sports.

DIRETTA TRENTO ANKARA: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Trento Ankara, purtroppo dobbiamo ricordare ancora che il cammino nella Eurocup 2022-2023 della Dolomiti Energia Trento sembra destinato a ripetere il flop già vissuto dall’Aquila nel corso della passata stagione. Il cammino era cominciato con ben cinque sconfitte consecutive, poi era arrivato un momento positivo con due vittorie nelle tre successive uscite, battendo in casa Gran Canaria e Amburgo, ma successivamente sono arrivati altri cinque ko consecutivi, tra cui l’ultimo è il netto 60-78 di settimana scorsa contro l’Hapoel Tel Aviv, per una doppietta di impegni casalinghi che è cominciata davvero male e che oggi richiederà una vittoria se si vuole tenere ancora viva la speranza.

Dal canto, suo, invece, la Turk Telekom Ankara vuole consolidare la migliore posizione possibile nella classifica del girone e quindi anche nella griglia per la fase ad eliminazione diretta: spicca il ricordo dell’andata, vinta per 81-66 nella capitale turca, mentre c’è un solo dato che alimenta qualche speranza, cioè il fatto che dopo Natale per Ankara sono arrivate solamente sconfitte nelle due partite giocate in trasferta nell’anno solare 2023. Non tutto funziona per i turchi e si potrebbe provare a sfruttare il fattore campo per tentare un’impresa comunque decisamente difficile: che cosa succederà quindi nella diretta di Trento Ankara?

