DIRETTA TRENTO BOURG EN BRESSE/ Video streaming tv: focus sui transalpini (Eurocup 10 ottobre 2023)

DIRETTA TRENTO BOURG EN BRESSE: GLI AVVERSARI

Parlando della diretta di Trento Bourg en Bresse possiamo fare un rapido focus sugli avversari della Dolomiti Energia, ricordando che l’anno scorso Bourg en Bresse era stata grande sorpresa nel gruppo A di Eurocup. Quinto posto con 9 vittorie e altrettante sconfitte, ma rimanendo in testa alla classifica soprattutto nella prima metà del percorso; poi purtroppo i francesi avevano scalato posizioni, e così si erano dovuti accontentare di giocare l’ottavo di finale in trasferta, contro il Promitheas. I greci avevano avuto la meglio: percorso interrotto, mentre in campionato c’è stato (anche qui) un quinto posto in regular season che ha portato ai playoff.

Diretta/ London Venezia (risultato finale 76-69): strappo decisivo inglese (Eurocup, 4 ottobre 2023)

Nei quarti di finale Bourg en Bresse ha eliminato Digione senza avere il fattore campo (2-0) ma la sfida contro il Monaco si è rivelata troppo, è finita 3-0 con uno scarto medio di 12,3 punti e così è arrivata l’eliminazione. Nella vittoria casalinga di settimana scorsa in Eurocup, contro lo Slask Wroclaw (90-74 il risultato finale), per Bourg en Bresse ha brillato soprattutto Hugo Benitez: 19 punti con 7/12 dal campo, 5 assist e 3 recuperi per 25 di valutazione. In doppia cifra sono andati anche Jeremy Morgan, Zaccharie Risacher e Bryce Brown. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Ulm Trento (risultato finale 80-70): rimonta casalinga (Eurocup, oggi 3 ottobre 2023)

DIRETTA TRENTO BOURG EN BRESSE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Bourg en Bresse sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: anche in questa stagione infatti le partite di Eurocup delle nostre squadre vengono fornite da Sky Sport, dunque sarà un appuntamento riservato agli abbonati che potranno seguire il match anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go – senza costi aggiuntivi – su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo che su euroleaguebasketball.net/eurocup troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

Video/ Ankara Brescia (77-69) sintesi e highlights: Leonessa fuori dall'EuroCup

TRENTO BOURG EN BRESSE: LA PRIMA IN CASA!

Trento Bourg en Bresse è in diretta da Il T Quotidiano Arena, alle ore 20:00 di martedì 10 ottobre: si gioca per la seconda giornata nel gruppo B di basket Eurocup 2023-2024. La Dolomiti Energia affronta la prima partita casalinga di questa competizione: deve già riscattare una sconfitta, quella maturata all’esordio sul parquet di Ulm, e soprattutto deve provare a salire di livello in una Eurocup che nelle ultime due stagioni l’ha vista vincere pochissime partite, mancando sempre la qualificazione al turno successivo.

Il cambio di formula sulla carta non aiuta Trento, che però potrebbe trovare il ritmo giusto ed essere protagonista come anche in Serie A1; intanto va detto che Bourg en Bresse settimana scorsa ha battuto nettamente lo Slask Wroclaw e dunque ha aperto nel migliore dei modi, ed è candidato a prendersi il turno seguente come già accaduto l’anno scorso. Adesso aspettiamo che la diretta di Trento Bourg en Bresse prenda il via, nel frattempo possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che potrebbero emergere da questa partita.

DIRETTA TRENTO BOURG EN BRESSE: RISULTATI E CONTESTO

Ci stiamo avvicinando alla diretta di Trento Bourg en Bresse, e bisogna dire che questa partita è delicata per l’Aquila: come detto all’esordio Trento ha perso, facendosi rimontare da Ulm e proseguendo nella tradizione negativa in Eurocup, perché nei due anni passati il ritmo è stato davvero pessimo anche se, curiosamente, l’anno scorso la squadra ha avuto la possibilità di qualificarsi per gli ottavi ma l’ha sprecata con una sanguinosa sconfitta. Adesso si tratta di battere Bourg en Bresse in casa, sapendo che il cammino sarà comunque lungo e ci saranno occasioni per migliorarsi.

I francesi l’anno scorso sono stati una grande rivelazione: per qualche settimana hanno anche comandato la classifica del girone, poi si sono dovuti accontentare del quinto posto e questo ha portato a incrociare il Promitheas fuori casa. La strada si è interrotta, ma Bourg en Bresse ha dimostrato di poter stare ampiamente in Eurocup; ci riproverà in questa stagione, anche per la squadra francese ovviamente la formula rinnovata potrebbe essere un problema.











© RIPRODUZIONE RISERVATA