Diretta Trento Ceske Budejovice/ Streaming video DAZN: sfida decisiva per Lorenzetti

Trento Ceske Budejovice, diretta dagli arbitri Igor Provaznik e Aleksandar Petrovic, è la partita di volley maschile in programma oggi, giovedi 19 dicembre 2019, tra le mura del Pala Trento: fischio d’inizio previsto per le ore 20,30. Secondo impegno per la squadra di Lorenzetti nel girone A per la Champions league: con la diretta Trento Ceske Budejovice, i padroni di casa hanno oggi l’occasione di porre un altro importantissimo tassello in vista della qualificazione al tabellone finale della prima competizione per club del continente e certo i ragazzi della Diatec non hanno intenzione di farsi sfuggire la vittoria, specie di fronte al pubblico di casa. Trento punta molto sull’obbiettivo Champions league quest’anno, anche se l’avere Civitanova (fresca campione del Mondo per club) in gruppo potrebbe rendere più complicato il cammino verso la finale. Di certo Lorenzetti e i suoi non hanno intenzione di lasciarsi sopraffare dai cechi di Dvorak, almeno questa sera: c’è voglia di risultati importanti, dopo qualche KO di troppo in campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE TRENTO CESKE BUDEJOVICE

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la partita di Champions League tra Trento Ceske Budejovice non sarà trasmessa in diretta tv ma sarà un’esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN, che avranno la possibilità di seguire l’incontro di volley maschile attraverso l’app DAZN tramite smart tv, smartphone e tablet, oppure collegandosi tramite pc sul sito dazn.it.

DIRETTA TRENTO CESEK BUDEJOVICE: RISULTATI E CONTESTO

Come annunciato prima, nella diretta Trento Cesek Budejovice, Lorenzetti vuole vedere il massimo dai suoi giocatori: la vittoria netta è il solo risultato concesso in questo secondo turno del girone A per la Champions league. Dopo qualche scivolone di troppo nel primo campionato nazionale , la Diatec infatti punta al riscatto nella Champions league e certo ha già messo nel mirino la qualificazione al tabellone finale. Tenuto conto anche della presenza della Lube nel gruppo, non sarà infatti facile per le aquile strappare il secondo e ultimo pass a disposizione nel gruppo e certo per farlo il club trentino non può permettersi di lasciare troppi punti in giro. Già nel primo turno del girone Trento ha fatto non poca fatica: all’esordio infatti ha battuto solo al tie break il Fenerbahce (fanalino di coda). Pure va detto che i cechi potrebbero rivelarsi avversari ostici: se la squadra di Dvorak ha perso per 3-1 con Civitanova pochi giorni fa, pure al via ha avuto la meglio sempre sui turchi, ma al tie break. Ci attende dunque un match davvero speciale questa sera.



