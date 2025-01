DIRETTA TRENTO CIVITANOVA: UNA SEMIFINALE AFFASCINANTE

Sarà uno spettacolo assicurato quello in compagnia della diretta Trento Civitanova: l’appuntamento è fissato alle ore 18.30 di oggi, sabato 25 gennaio, anche se la seconda semifinale della Coppa Italia 2025 di volley maschile potrebbe a nostro avviso slittare un pochino se la prima semifinale andasse per le lunghe, essendo stata fissata appena due ore e un quarto prima, naturalmente nella stessa sede della Unipol Arena di Casalecchio di Reno, che ospita la Final Four secondo la formula ormai consolidata della Coppa Italia.

Data questa avvertenza praticare la diretta Trento Civitanova, possiamo osservare che la Itas Trentino dopo il secondo posto nel girone d’andata di Superlega ha conquistato il pass per Bologna vincendo per 3-1 il quarto di finale contro Cisterna, mentre la Cucine Lube Civitanova (testa di serie numero 3) ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per piegare 3-2 Milano in uno splendido quarto di finale. Così si è composta la diretta Trento Civitanova, un grande classico della nostra pallavolo che sarà ancora più affascinante perché si sfidano due squadre che stanno bene…

TRENTO CIVITANOVA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Le semifinale di Coppa Italia sono su Rai Sport (canale numero 58), che è quindi il riferimento per la diretta Trento Civitanova in tv, con sito e app di Rai Play in diretta streaming video.

DIRETTA TRENTO CIVITANOVA: DUE SQUADRE IN BUONA FORMA

È quindi ancora più intrigante la diretta Trento Civitanova: l’Itas è virtualmente capolista della Superlega, perché ha due punti in meno di Perugia ma anche una partita da recuperare. Questo potenziale sorpasso è dovuto alla striscia di cinque vittorie consecutive dopo il ritorno dal Mondiale per Club, con la perla naturalmente del successo per 2-3 proprio a Perugia, anche se domenica scorsa Trento ha faticato più del previsto per piegare al quinto set in casa Grottazzolina.

Per la Lube invece la striscia è di tre vittorie consecutive, impreziosite evidentemente dal 3-1 casalingo contro la stessa Perugia di domenica scorsa, che in un certo senso è stato un favore anche a Trento, ma soprattutto ha consentito a Civitanova di prendersi il terzo posto in classifica scavalcando Piacenza nonostante anche i marchigiani abbiano una partita da recuperare, sempre per la partecipazione al Mondiale per Club. Da spettatori neutrali, non possiamo fare altro che augurarci una semifinale meravigliosa con la diretta Trento Civitanova…