Diretta Trento Karlovarsko/ Streaming video tv: match abbordabile (Champions League)

DIRETTA TRENTO KARLOVARSKO: PARTITA DA VINCERE!

Trento Karlovarsko si gioca in diretta alla BLM Group Arena, alle ore 20:30 di giovedì 15 dicembre: nella quarta giornata del gruppo D di volley Champions League 2022-2023 ci sarà un doppio obiettivo per la Itas. Quello di prendersi una vittoria importante per blindare la qualificazione ai quarti di finale (non ancora scontata, anche se chiaramente ci siamo molto vicini) e poi quello di dimenticare in fretta la sconfitta nella finale del Mondiale per Club, avvenuta per mano di Perugia che ha impedito al club trentino quello che sarebbe stato il sesto trofeo nella sua nobilissima storia.

Un ko che brucia ovviamente, ma Trento sa di doversi rialzare in fretta perché ci sono altri obiettivi stagionali: uno di questi è la Champions League che manca da qualche anno in bacheca, come già detto la situazione nel girone è ottima (punteggio pieno dopo i turni di andata) e un altro successo da 3 punti porterebbe Angelo Lorenzetti ad un passo dal primo traguardo. Ora aspettiamo che la diretta di Trento Karlovarsko prenda il via, nel frattempo possiamo fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che sulla carta emergeranno da questa interessante partita di Champions League alla BLM Group Arena.

DIRETTA TRENTO KARLOVARSKO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv di Trento Karlovarsko non sarà trasmessa sui canali del nostro Paese, perché per questa giornata di Champions League il match selezionato per la messa in onda, tra i tre con le squadre italiane coinvolte, non è quello della Itas. In alternativa però, come ben sappiamo e previa la sottoscrizione di un abbonamento, il match della fase a gironi sarà fornito dalla piattaforma Discovery Plus, e si tratterà di una visione in diretta streaming video potendo utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA TRENTO KARLOVARSKO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Trento Karlovarsko ci parla di una partita sulla carta abbordabile per la Itas, che nel match di andata si era imposta in trasferta in maniera netta pur lasciando per strada un set; al momento si tratta di un momento di pausa indolore, quello che è stato veramente importante per Trento è stato battere lo Zaksa ma attenzione, perché l’eterna sfida si sposterà poi in terra polacca e quel set perso in Repubblica Ceca alla lunga potrebbe incidere se non altro per il primo posto nel girone, cosa che potrebbe portare la Itas ad avere un accoppiamento più complesso nei quarti.

Tutto sommato come detto la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta di Champions League non dovrebbe sfuggire ai ragazzi di Lorenzetti; parlando di Karlovarsko, possiamo dire che i cechi tecnicamente sarebbero ancora in corsa per un posto ma difficilmente riusciranno a prenderlo. Nel loro percorso nel gruppo D fino a questo momento hanno battuto soltanto i belgi di Menen (3-0 in casa due settimane fa), in precedenza avevano perso appunto contro Trento e anche contro lo Zaksa. Certamente allora la Itas ha quasi l’obbligo di vincere questa partita di Champions League per poi andare a blindare i quarti.











