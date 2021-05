Diretta Trento Milano/ Streaming video tv: match point Olimpia (gara-3 quarti)

DIRETTA TRENTO MILANO: MESSINA NON VUOLE SORPRESE

Trento Milano, diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Mark Bartoli e Christian Borgo, si giocherà presso la BLM Group Arena di Trento alle ore 20.45 di questa sera, domenica 16 maggio 2021, perché la serie dei quarti di finale dei playoff della Serie A di basket si sposta in Trentino per gara-3. La diretta di Trento Milano stasera potrebbe a dire il vero già sancire la fine della serie, perché l’Olimpia Milano ha vinto le prime due partite al Forum di Assago, per di più anche in maniera piuttosto netta, dunque con un terzo successo l’A|X Armani Exchange Milano di coach Ettore Messina si qualificherebbe alle semifinali nel numero minimo di partite, aspetto molto importante verso un finale di stagione che sarà bollente per l’Olimpia, Final Four di Eurolega comprese.

La Dolomiti Energia Trentino, che ha perso malissimo in gara-1 e poi ha retto più dignitosamente in gara-2, cercherà un successo di enorme prestigio e che allungherebbe la serie sulla carta più sbilanciata di questi playoff. Sarà possibile? Lo scopriremo in Trento Milano…

DIRETTA TRENTO MILANO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Milano sarà garantita questa sera per gli abbonati su Eurosport 2, possibilità che si va ad aggiungere alla diretta streaming video (sempre riservata agli abbonati) fornita tramite Eurosport Player, che trasmette anche ai playoff tutte le partite del campionato di Serie A di basket. Ricordiamo inoltre il live score play by play sul sito della Lega Basket.

DIRETTA TRENTO MILANO: IL CONTESTO

Verso la diretta di Trento Milano, dobbiamo onestamente dire che sulla carta questa sembra un’impresa impossibile per la squadra di coach Lele Molin e chissà se basterà il cambio di campo (comunque a porte chiuse) per ravvivare la situazione. La Dolomiti Energia, dopo una pesantissima sconfitta in gara-1, ha saputo almeno limitare i danni in gara-2, nella quale comunque l’Olimpia Milano dopo un inizio equilibrato fino al 25 pari andò già in vantaggio di 14 lunghezze all’intervallo lungo (49-35) e poi ha mantenuto sulla sirena esattamente quel margine (93-79). Evidenziamo con piacere i 15 punti di Moraschini per Milano, che ha comunque avuto in LeDay il suo migliore realizzatore venerdì sera con 19 punti, mentre Trento ha comunque portato cinque uomini in doppia cifra, fra i quali il migliore è stato Morgan con 17 punti, ma per pensare di battere Milano almeno una volta serve ancora di più. La preoccupazione maggiore per Milano sembra essere legata all’assenza di Shields, ma certamente l’Olimpia è in grado di vincere queste partite anche senza di lui…

