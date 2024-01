DIRETTA/ Trento Novara (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si comincia! (28 gennaio 2024)

DIRETTA TRENTO NOVARA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Tutto è pronto per la diretta di Trento Novara, partita che vede favorite d’obbligo le iospiti piemontesi, che devono superare la delusione dell’eliminazione dalla Coppa Italia a causa della sconfitta patita in settimana contro le cugine di Chieri. Un rovescio che, per il sito Internet ufficiale della società, era stato commentato così da Cristina Chirichella, capitano della Igor Gorgonzola Novara: “C’è rammarico, perché è sfumato uno degli obiettivi stagionali, cui tenevamo molto. Purtroppo non siamo riuscite a scendere in campo subito con il giusto atteggiamento e la giusta concentrazione, poi abbiamo reagito ma nel quarto set non abbiamo avuto quello spunto giusto per portare la partita al quinto”.

Diretta/ Perugia Monza (risultato finale 3-1): la Sir Safety ha vinto la Coppa Italia! (28 gennaio 2024)

Chirichella esorta però a trasformare questa delusione in una motivazione ulteriore per il resto della stagione: “A questo punto mi auguro che questa sconfitta, questa delusione, ci serva da lezione e sia lo stimolo a lavorare ancor più sodo da domani, perché la stagione è lunga e abbiamo molto da dire”. Adesso però non è davvero più il tempo delle parole, perché a parlare dovranno essere solamente le protagoniste sul campo: via alla diretta di Trento Novara! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Conegliano Scandicci (risultato finale 3-0): bella vittoria per l'Imoco (volley A1, 27 gennaio 2024)

DIRETTA TRENTO NOVARA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Novara sarà garantita da Sky Sport Arena, canale che trovate al numero 204 del decoder di Sky e che naturalmente è riservato ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare, che avranno anche l’opzione per seguire questa partita di Serie A1 in diretta streaming video attivando l’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi, su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. L’alternativa per la mobilità è garantita dalla piattaforma Volleyballworld.net, ma in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

DIRETTA/ Perugia Milano (risultato finale 3-2): umbri avanti col brivido! Coppa Italia, 27 gennaio 2024

TRENTO NOVARA: IGOR FAVORITA!

Trento Novara sarà in diretta dalla Il T Quotidiano Arena, alle ore 18:30 di domenica 28 gennaio: una partita valida per la 18^ giornata nel campionato di volley Serie A1 2023-2024, e una sfida che sulla carta appare scontata per quella che è la situazione di classifica. La Itas al femminile infatti ha ancora tanta strada da percorrere: nell’ultimo weekend ha perso nettamente a Firenze e rimane ultima in classifica con una sola vittoria e 7 punti da recuperare alla penultima che è Casalmaggiore, con un destino che anche a voler essere ottimisti appare francamente già scritto.

Novara invece è reduce dal bel successo contro Busto Arsizio: quarta in classifica, la Igor ha però un’enormità di vantaggio su Chieri (9 punti) ed è a stretto contatto con la terza che è Scandicci. Il passo delle piemontesi è del tutto positivo e sicuramente questa squadra può giocarsi almeno l’accesso in finale, e come primo obiettivo ci sarebbe anche il ritorno in Champions League che quest’anno è stata “saltata”. Vedremo dunque cosa succederà nella diretta di Trento Novara, aspettando che si giochi proviamo ad approfondire i temi principali che sono legati a questa partita di Serie A1.

DIRETTA TRENTO NOVARA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Trento Novara appare come una partita scritta, lo abbiamo detto: è davvero troppa la differenza tra l’ultima in classifica e una squadra che invece è partita con l’idea di provare a vincere lo scudetto, al netto di avere ancora qualcosa meno rispetto a Conegliano e Milano la Igor ha comunque il dovere di provare a mettere trofei in bacheca, perché questo impone la sua storia recente e questo dice il roster attuale, che è assolutamente competitivo per arrivare in fondo. Novara dunque strafavorita alla Il T Quotidiano Arena; e Trento invece?

Trento procede nel suo percorso: la divisione femminile della Itas per il momento è ancora un cantiere aperto, certamente da queste parti si ragiona sul lungo periodo e l’esempio della squadra maschile potrà aiutare nel lungo periodo a costruire un gruppo che possa migliorare i suoi risultati. Anche la retrocessione ormai scritta in Serie A2 potrebbe non essere un male assoluto: ripartire dalla categoria inferiore in certi casi può servire per ripartire da basi solide e costruire, vedremo però perché ovviamente questo campionato decisamente negativo andrà onorato fino in fondo da Trento.











© RIPRODUZIONE RISERVATA