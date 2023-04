DIRETTA/ Trento Novara video streaming tv: all’andata terminò in pareggio

DIRETTA TRENTO NOVARA: TESTA A TESTA

Prima dell’inizio della partita in diretta Trento Novara soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. In realtà non c’è molto da dire, considerando che quella in programma questo pomeriggio sarà la seconda sfida in assoluto tra gialloblu e azzurri.

L’unico precedente risale alla gara d’andata disputata lo scorso 17 dicembre del 2022: risultato di 1-1. Vantaggio dei piemontesi al 79’ con il romeno Marginean e pareggio allo scadere dell’ex juventino Pasquato al 93’. Bilancio in perfetta parità, dunque, ma tutto potrebbe cambiare oggi con la vittoria di una delle due squadre. (Aggiornamento di MB)

TRENTO NOVARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Novara non è una di quelle disponibili per questa ultima giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Trento Novara sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

AGLI OSPITI SERVE UN PUNTO PLAYOFF

Trento Novara, in diretta sabato 22 aprile 2023 alle ore 17.30 presso lo stadio Briamasco di Trento, sarà una sfida valida per la 38^ giornata del campionato di Serie C. Ultima chance tridentina per evitare i play out, sempre quintultimo in classifica il Trento nel girone A dopo il pari esterno nello scontro diretto con l’Albinoleffe, i gialloblu dovranno sperare nella caduta della Pro Vercelli sul campo del Lecco per riuscire a trovare la salvezza diretta.

Al Novara però serve, al netto dei risultati sugli altri campi, un punto per i play off anche se dopo l’ultima vittoria contro la capolista Feralpisalò i piemontesi sono noni e potrebbero dunque far parte del gruppo della post season anche in caso di sconfitta, a meno di vittorie contemporanee di Pergolettese, Renate e Juventus U23. All’andata allo stadio Silvio Piola di Novara il confronto tra le due squadre si è risolto con un pareggio per 1-1.

PROBABILI FORMAZIONI TRENTO NOVARA

Le probabili formazioni della diretta Trento Novara, match che andrà in scena all0 stadio Briamasco di Trento. Per il Trento, Bruno Tedino schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Desplanches; Semprini, Vitturini, Trainotti, Fabbri; Suciu Sangalli, Di Cosmo; Pasquato; Attys, Carletti. Risponderà il Novara allenat0 da Marco Marchionni con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Desjardins, Benalouane, Carillo, Khailoti, Calcagni, Varone, Ranieri, Spalluto, Ciancio, Gonzalez, Vuthaj.

TRENTO NOVARA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Trento Novara, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Trento con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Novara, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.60.

