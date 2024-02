DIRETTA/ Trento Pergolettese (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca! (Serie C, 18 febbraio 2024)

DIRETTA TRENTO PERGOLETTESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Arriviamo ora alle statistiche della diretta di Trento Pergolettese, cercando tramite i numeri di evidenziare dei pattern che le due squadre seguono in ogni partita. Nella scorsa stagione, la Pergolettese ha avuto la meglio sul Trento vincendo entrambi gli incontri (2-1 in casa e 1-0 in trasferta). Curiosamente, la formazione ospitante mostra una particolare efficacia nei minuti tra il 61 e il 75, realizzando il 33% dei suoi gol in questo intervallo, la percentuale più alta nel campionato. Gli ospiti hanno una tendenza a segnare nei primi 30 minuti di gioco, rappresentando il 22% dei suoi gol in questo arco temporale.

Entrambe le squadre hanno avuto difficoltà recenti, con il Trento che non ha vinto nelle ultime 7 partite. In termini di prestazioni all’intervallo, i trentini sono in vantaggio nel 23% dei match, mentre la Pergolettese mostra una maggiore propensione a guidare al termine del primo tempo, con il 30% delle partite in cui è in vantaggio. Statistiche interessanti che sicuramente vi saranno utili nel momento in cui leggerete le formazioni ufficiali che stanno per uscire, ormai è questione di attimi e prenderà il via la diretta di Trento Pergolettese. (agg. Gianmarco Mannara)

TRENTO PERGOLETTESE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Trento Pergolettese sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Trento Pergolettese sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

PUNTI D’ORO IN PALIO

La diretta Trento Pergolettese, in programma domenica 18 febbraio alle ore 18:30, racconta della 27esima giornata di Serie C Girone A. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria esterna sul Lumezzane, il primo successo di un 2024 molto negativo con tre sconfitte a altrettanti pareggi che hanno bloccato la squadra al quindicesimo posto.

La Pergolettese non se la passa tanto meglio, avendo quattro punti in meno del Trento. Perlomeno la squadra di Crema è riuscita ad ottenere già due vittorie quest’anno, entrambe in trasferta contro Pro Sesto e Renate. Attualmente però è in una striscia aperta di tre sconfitte consecutive tra Vicenza, Pro Patria e Fiorenzuola.

TRENTO PERGOLETTESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Trento Pergolettese vedono i padroni di casa schierarsi col 3-5-2. In porta Russo, difesa a tre con Trainotti, Cappelletti e Obaretin. Frosinini e Puletto agiranno esterni con Di Cosmo, Giannotti e Rada a centrocampo. In avanti Italen e Spalluto.

La Pergolettese risponde con lo stesso identico modulo. Tra i pali Soncin, retroguardia composta da Piccinini, Arini e Tonoli. Nella zona nevralgica del campo presiederanno Bariti, Artioli e Figoli con Capoferri e Andreoli larghi. Tandem offensivo Piu-Caia.

TRENTO PERGOLETTESE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Trento Pergolettese favorita la squadra di casa a 2.10. Secondo sisal, la X del pareggio è data a 3.10 mentre il 2 a 3.15.

L’Over 2.5 è poco probabile dato che viene offerto a 2.30 contro l’1.50 dell’Under. Chiudiamo con Gol a 2.05 e No Gol a 1.69.

