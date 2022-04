Diretta Trento Piacenza/ Streaming video Rai: ecco la bella (playoff volley)

DIRETTA TRENTO PIACENZA: GARA DECISIVA!

Trento Piacenza, diretta dagli arbitri Mauro Goitre e Andrea Puecher, si gioca alle ore 18.30 di questo pomeriggio, domenica 10 aprile 2022, come gara-3 dei quarti playoff della Superlega di volley maschile. Questa è l’unica serie che non è stata decisa in due sole partite e di conseguenza la diretta di Trento Piacenza sarà la decisiva bella. Chi vince va in semifinale, per chi perde invece i playoff finiscono qui e francamente sarebbe una grande delusione per la Itas Trentino non entrare fra le prime quattro dopo avere conquistato la finale di Champions League.

Diretta Monza Chieri/ Streaming video tv: Vero Volley favorito (gara-1 quarti)

La Gas Sales Bluenergy Piacenza cercherà di fare il colpo, magari approfittando della inevitabile stanchezza di Trento, che giovedì sera ha giocato addirittura sei set contro Perugia per vincere la semifinale derby di Champions League al Golden Set. Considerato che già domenica scorsa gara-2 aveva visto la vittoria di Piacenza al quinto set, Trento è ormai “abbonata” alle partite infinite, ma dovrà trovare risorse fisiche e mentali per imporre il pronostico ed evitare possibili sorprese in Trento Piacenza…

Diretta/ Conegliano Firenze (risultato finale 3-1) la Imoco la chiude!

DIRETTA TRENTO PIACENZA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Piacenza sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché questa è l’unica partita per gara-3 dei quarti playoff del volley maschile. Di conseguenza, la diretta streaming video sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA TRENTO PIACENZA: RISULTATI E CONTESTO

Come abbiamo già visto, la diretta di Trento Piacenza ci presenterà oggi tantissimi temi d’interesse. La stanchezza potrebbe farsi sentire per la Itas, però la vittoria ha dato una grande spinta psicologica. Se Perugia avesse vinto il Golden Set, la fatica fisica sarebbe stata la stessa, ma Trento avrebbe anche il morale sotto i tacchi, invece gli uomini di Angelo Lorenzetti potranno mettere in campo alla BLM Group Arena tutto l’entusiasmo loro e pure dei tifosi per vincere la partita e raggiungere in semifinale le altre tre big del nostro volley.

Diretta/ Trento Perugia (risultato finale 3-3) Itas in finale di Champions League!

Piacenza invece ha poco da perdere: ha già disputato un buon campionato e vincendo gara-2 con un clamoroso 24-22 al quinto set è già stata l’unica outsider capace di portare alla terza partita una delle grandi della nostra Superlega. Certo, l’appetito vien mangiando e ora gli emiliani provano a sognare in grande, cercando magari di sfruttare la stanchezza di Trento. Per vincere in trasferta serve una partita ai limiti della perfezione, ma Piacenza ha il diritto/dovere di provarci…











© RIPRODUZIONE RISERVATA