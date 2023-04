DIRETTA TRENTO PIACENZA/ Video streaming Rai: parola a Leonardo Scanferla

DIRETTA TRENTO PIACENZA: PARLA SCANFERLA

Mentre si avvicina la diretta di Trento Piacenza, per gli emiliani è stato il libero Leonardo Scanferla a descrivere questa semifinale parlando con il sito Internet della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: “Sarà una serie molto difficile, stiamo parlando di una semifinale scudetto e le squadre che sono arrivate a questo appuntamento esprimono una pallavolo di ottimo livello. Iniziamo la serie giocando a Trento che avrà il pubblico dalla sua parte e gli darà una grande aiuto ma abbiamo visto anche a Modena che i nostri tifosi si fanno sentire. Sarà una sfida tosta, affrontiamo una squadra più riposata di noi ma certamente tutto può succedere”.

Scanferla è poi sceso più nel dettaglio di cosa ci potremmo aspettare dal punto di vista strettamente tecnico in queste partite della serie di semifinale: “Abbiamo affrontato Trento tre volte in questa stagione, conosciamo bene la sua forza, difende molto e ha un’ottima ricezione, dovremo essere bravi a mettere in difficoltà i nostri avversari in battuta. E soprattutto non dovremo spaventarci se faranno qualche difesa straordinaria, noi dobbiamo cercare di ripetere la prestazione di intensità che abbiamo messo in campo a Modena pochi giorni fa dal terzo set in avanti, questa Gara 1 sarà una partita da affrontare al 100% da parte di tutti”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TRENTO PIACENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Piacenza sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché questa è la partita di gara-1 delle semifinali dei playoff di Superlega selezionata per la trasmissione sulla Rai. Di conseguenza, la diretta streaming video di Trento Piacenza sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

PRONOSTICO NON SCONTATO!

Trento Piacenza, diretta dagli arbitri Dominga Lot e Stefano Cesare naturalmente dalla BLM Group Arena di Trento, si gioca con fischio d’inizio alle ore 20.30 di questa sera, giovedì 13 aprile 2023: parliamo della partita che sarà valida come gara-1 della semifinale in Superlega di volley maschile, una serie che vedrà affrontarsi la Itas Trentino e la Gas Sales Bluenergy Piacenza, con i padroni di casa che godono del fattore campo (giocheranno in casa anche gara-3 e l’eventuale gara-5) grazie al secondo posto nella stagione regolare del massimo campionato di pallavolo, mentre Piacenza era stata sesta.

Guai però a sbilanciarsi, la diretta di Trento Piacenza apre infatti una delle due semifinali di una Superlega che ha già ribaltato diversi pronostici, anche per merito proprio di Piacenza, che nei quarti ha saputo eliminare i più quotati cugini di Modena, mentre Trento ha rispettato il pronostico contro Monza ma sa bene che degli emiliani non ci si può fidare. Staremo allora a vedere come inizierà questa serie: che cosa succederà nella diretta di Trento Piacenza?

DIRETTA TRENTO PIACENZA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Trento Piacenza, aggiungiamo adesso qualcosa sugli ospiti, che si stanno specializzando in imprese. Per la Gas Sales Bluenergy Piacenza infatti c’è stato innanzitutto il capolavoro in Coppa Italia, con successo in semifinale contro Perugia (che era alla prima sconfitta di tutta la stagione) e poi il nettissimo 3-0 in finale proprio contro Trento, in seguito ecco il successo nei quarti contro Modena, eliminando da sesta testa di serie la terza forza della stagione regolare. La stagione di Piacenza quindi è già meravigliosa, adesso si può inseguire un sogno…

Diverso il discorso per la Itas Trentino, che finora ha visto sfumare tutti i suoi obiettivi, compresa la Coppa Italia nella già citata finale contro Piacenza, per cui in questa semifinale si andrà a caccia della rivincita. In favore di Trento dobbiamo segnalare il successo in sole quattro partite nella serie dei quarti contro Monza, unico incrocio nel quale la squadra teoricamente favorita abbia davvero fatto emergere la propria superiorità. La Itas riuscirà a ripetersi anche contro la Gas Sales? Difficile sbilanciarsi, meglio attendere di scoprire quale sarà il primo verdetto della diretta di Trento Piacenza…

