Diretta/ Trento Pistoia (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due, il match comincia! (28 aprile 2024)

DIRETTA TRENTO PISTOIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Eccoci arrivati al via della diretta di Trento Pistoia. È una partita speciale per Nicola Brienza, che per la prima volta torna come avversario alla Il T Quotidiano Arena: per il coach canturino Trento ha rappresentato di fatto la tappa della maturazione nella sua carriera di allenatore. Tra l’altro, la Dolomiti Energia aveva dimostrato di credere particolarmente in lui, mettendolo sotto contratto per sostituire Maurizio Buscaglia che qui ha scritto la storia; Brienza è anche stato sfortunato, perché la sua prima stagione a Trento si è interrotta a causa della pandemia di Covid, con la squadra settima in Serie A1 e qualificata alla Top 16 di Eurocup.

L’anno seguente il tecnico ha portato nuovamente Trento in Top 16 con sei vittorie pe aprire il girone di Eurocup, ma purtroppo in campionato le cose non andavano altrettanto bene e così, alla fine di gennaio, Brienza è stato sollevato dall’incarico con la promozione di Lele Molin a capo allenatore. Ripartito da Pistoia, il giovane coach ha timbrato la promozione in Serie A1 e ora è a un passo dai playoff come neopromosso: un grande risultato, che potrebbe già arrivare stasera. Mettiamoci comodi allora, e stiamo a vedere cosa succederà alla Il T Quotidiano Arena dove la palla a due di Trento Pistoia sta finalmente per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

COME SEGUIRE TRENTO PISTOIA IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

L’unica modalità per seguire Trento Pistoia sarà quello di avere un abbonamento alla piattaforma DAZN: infatti questa partita non rientra nel pacchetto (composto da tre gare) selezionate nella 29^ giornata per essere trasmesse in diretta tv. I clienti DAZN allora potranno avvalersi dei loro device, come PC, tablet e smartphone, per assistere alle immagini in diretta streaming video; per tutti invece è accessibile il sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, per la libera consultazione del tabellino play-by-play, del boxscore statistico e di tutte le informazioni utili su questa partita.

TRENTO PISTOIA: CALCOLI PLAYOFF

La diretta di Trento Pistoia ci obbliga a fare i calcoli che aiutano nell’identificare le speranze playoff soprattutto della Estra. Ecco, Pistoia in questo senso ha un enorme vantaggio: quello delle sfide dirette. Nel corso della stagione infatti la squadra di Nicola Brienza è riuscita a piazzare due vittorie sia contro Napoli che contro Tortona: ora, la GeVi ha due punti in meno mentre la Bertram è allo stesso livello della Estra, dunque Pistoia ha una situazione assolutamente favorevole perché già oggi si trova in una posizione che le permetterebbe di proseguire il suo campionato di Serie A1 con la post season.

Nello specifico, i playoff arriverebbero aritmeticamente stasera replicando il risultato di Napoli, impegnata a Reggio Emilia: doppia vittoria o doppia sconfitta dunque. A Trento invece basta anche meno: avendo due vittorie nei confronti della Gevi, e quattro punti in più, la squadra di Paolo Galbiati non teme assolutamente nulla se non un eventuale arrivo di più squadre con gli stessi punti, e un’eventuale imbarcata questa sera che peggiori la differenza canestri. Possiamo però pacificamente dire che la Dolomiti Energia sia ai playoff, mentre a Pistoia manca davvero poco per centrare un obiettivo che sarebbe splendido. (agg. di Claudio Franceschini)

TRENTO PISTOIA: SPAREGGIO PLAYOFF!

Manca davvero poco alla diretta di Trento Pistoia, una partita in cui fischiano gli arbitri Tolga Sahin, Gianluca Galasso e Silvia Marziali e che inizia alle ore 18:15 di domenica 28 aprile: siamo nella 29^ giornata di basket Serie A1 2023-2024, due turni al termine della regular season e questa sfida può essere decisiva per l’ingresso ai playoff di una delle due squadre, ma potrebbe farcela anche l’altra. Il quadro è chiaro: Trento, che arriva dalla bella vittoria di Napoli, ha staccato Pistoia in classifica e ora è quinta in compagnia di Reggio Emilia.

Due punti più sotto c’è la Estra, entrata in crisi proprio nel momento di chiudere: Pistoia ha perso contro Pesaro e poi è caduta in casa contro Brindisi, due ko contro le ultime due della classe che sono parecchio sanguinosi, bisogna guardarsi dall’assalto della stessa GeVi che, battendo Reggio Emilia, farebbe un favore all’Aquila inguaiando i toscani. Tanti temi interessanti che si incrociano nella diretta di Trento Pistoia, proviamo a valutarli aspettando che alla Il T Quotidiano Arena arrivi il momento della palla a due di questa delicatissima partita.

DIRETTA TRENTO PISTOIA: IL RISCHIO È ALTO

Possiamo dire, nella diretta di Trento Pistoia, che i playoff rappresentino un obiettivo diverso per le due squadre: la Dolomiti Energia li ha sempre considerati un traguardo minimo, ma nel corso della stagione c’è stato un calo sensibile che ha portato anche a buttar via gli ottavi di Eurocup, in più Trento si è trovata nella condizione di dover risalire la corrente per evitare guai peggiori ma adesso è padrona del proprio destino, vincere oggi significherebbe aver raggiunto la post season con una giornata di anticipo e poterla preparare nel migliore dei modi.

I playoff per Pistoia erano una sorta di miraggio: a Nicola Brienza si chiedeva la salvezza, quella è stata archiviata senza troppi affanni ma la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia ha in qualche modo spostato l’asticella. Peccato per questo calo nel finale, con due sconfitte in partite nelle quali la Estra contava assolutamente di vincere: anche i toscani sono artefici del loro futuro a breve termine ma questa trasferta potrebbe incredibilmente complicare i piani, si tratta allora di dare tutto per evitare che la partita interna contro Varese, settimana prossima, diventi un drammatico dentro o fuori.











