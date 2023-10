DIRETTA/ Trento Pro Sesto video streaming tv: in passato dominano i pareggi (Serie C, 20 ottobre 2023)

DIRETTA TRENTO PRO SESTO: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Trento Pro Sesto non è un inedito per questo campionato. Tra il 2021 ed oggi le due formazioni si sono affrontate in ben quattro occasioni prima di quest’oggi. La curiosità di questo scontro è che non c’è mai stato un vincitore ottenendo sempre il risultato di pareggio. Quattro sfide sempre finite in parità. La prima volta che vedo i conti si sono affrontate è stato nel 2021 e il risultato fu di 1-1 con la rete iniziale di Capogna ed il pari in extremis firmato da Pasquato. Gara di ritorno che è termino con uno scialbo pari a reti bianche.

Nel 2022, gara valevole per la dodicesima giornata, ancora risultato di pareggio (1-1) grazie ai gol firmati da Saporetti e Capelli. La quarta e ultima sfida, giocata nel mese di Marzo di quest’anno valevole per lo scorso campionato presenta diverse analogie con la prima sfida giocata. Anche in quel caso ad andare in vantaggio fu il Pro Sesto e nuovo pareggio nei minuti finali per il Trento ancora con Pasquato, che risulta essere il miglior marcatore di questa speciale rivalità. (Marco Genduso)

DIRETTA TRENTO PRO SESTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Pro Sesto viene garantita dalla televisione satellitare: quest’anno, anche grazie allo “spezzatino” presentato dal calendario, le partite della terza divisione sono fornite sui canali legati all’abbonamento tradizionale oppure a quelli specifici del pacchetto Calcio, per il quale è necessaria una sottoscrizione a pagamento a parte (l’alternativa è la pay per view). Da ricordare ovviamente che in assenza di un televisore sarà possibile seguire il match con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Trento Pro Sesto, in diretta dal Briamasco alle ore 20:45 di venerdì 20 ottobre, si gioca per la decima giornata nel girone A di Serie C 2023-2024: un match tra due squadre che hanno gli stessi punti in classifica (9) e in questo momento oscillano tra playoff e playout in zona “franca”, ma il Trento si può dire in calo dopo un buon avvio e nell’ultima partita giocata ha perso sul campo della Pergolettese, dunque ha bisogno di ritrovare un po’ di spinta per evitare che la classifica diventi più complessa di quanto lo sia oggi.

In ripresa invece la Pro Sesto, che ha fermato la capolista Padova settimana scorsa: i milanesi erano partiti male, forse con la pressione di dover ripetere la splendida stagione scorsa, adesso però sembra che possano riaffacciarsi ai playoff e da lì giocarsela ulteriormente. Noi adesso aspettiamo che la diretta di Trento Pro Sesto prenda il via, nell’attesa possiamo sicuramente valutare alcuni dei temi principali di questa partita cominciando come sempre dalle potenziali scelte operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI TRENTO PRO SESTO

Tegola per Bruno Tedino, che per Trento Pro Sesto perde Sangalli: a giocare come riferimenti in mezzo al campo dovrebbe allora essere Rada, che scalerebbe davanti alla difesa con l’ingresso di Suciu (favorito su Attys) e Tommaso Brevi che completerà la mediana. In porta andrà Alessandro Russo; davanti a lui coppia centrale formata da Barison e Obaretin con Frosinini e Vitturini sugli esterni, poi nel tridente offensivo troveremmo ancora una volta Anastasia e Pasquato sugli esterni con Tomi Petrovic attaccante, anche se Terrani e Sipos possono giocarsi le loro maglie.

Francesco Parravicini schiera la Pro Sesto con il 3-4-2-1: Sereni e Petrungaro insidiano Bussaglia e Alessandro Sala che agirebbero sulla trequarti a supportare Petrelli – in vantaggio su Arras – a centrocampo invece sembra tutto confermato con il tandem Gattoni-Palazzi a fare filtro e creare gioco, sugli esterni invece possono avere un’occasione Barranca e Bruschi (a sinistra) con Toninelli sull’altro versante. In difesa dovremmo rivedere Marianucci, Giorgeschi e Mapelli che si piazzano davanti al portiere della Pro Sesto, che sarà Botti.











