Diretta Trento Reggio Emilia/ Streaming video tv: sfida tra outsider (basket A1)

DIRETTA TRENTO REGGIO EMILIA: IN CERCA DI RISCATTO

Trento Reggio Emilia, che sarà diretta dagli arbitri Michele Rossi, Denny Borgioni e Martino Galasso, va in scena alle ore 20:30 di sabato 3 ottobre: alla BLM Group Arena si gioca per la 2^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021, e sono avversarie due squadre che hanno perso all’esordio. La Dolomiti Energia è caduta a Treviso per la seconda volta in pochi giorni (dopo il ko di Supercoppa) ma se non altro si è subito rifatta andando a vincere sul campo del Bursaspor in Eurocup, competizione nella quale spera di fare strada come già accaduto in passato; era decisamente più ostico il compito della Unahotels che ha immediatamente incrociato le armi con la corazzata Olimpia Milano, ha perso in casa ma tutto sommato ha anche fatto vedere buone cose. Potremmo definire questo match come una sfida diretta tra due outsider che sperano di avere il loro posto nei playoff e sorprendere; ci mettiamo dunque nell’attesa della diretta di Trento Reggio Emilia, e intanto possiamo valutare alcuni dei temi principali legati a questa partita.

TRENTO REGGIO EMILIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Reggio Emilia viene trasmessa su Eurosport 2, dunque si tratta di un appuntamento riservato in esclusiva ai clienti della televisione satellitare che vi potranno accedere dal decoder, selezionando il numero 211; come sempre resta valida l’alternativa della piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle partite di Serie A1 in diretta streaming video. Dovrete quindi dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet.

DIRETTA TRENTO REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

Trento Reggio Emilia sarebbe tecnicamente la partita di Maurizio Buscaglia, il coach che ha prima portato l’Aquila in Serie A1, alla semifinale di Eurocup e a due finali scudetto consecutive, e poi si è seduto sulla panchina della Reggiana durando però una sola stagione, peraltro cancellata dal Coronavirus. Oggi invece le due squadre sono affidate rispettivamente a Nicola Brienza e Antimo Martino: tecnici giovani, a dimostrazione di quelli che sono i progetti. Le sconfitte dell’esordio non devono chiaramente trarre in inganno anche perché, e questo è un discorso generale che riguarda quasi tutte le squadre ai nastri di partenza, il campionato post-lockdown sarà parecchio incerto e tutte potranno battere tutte. Anche per questo motivo sarà importante provare a centrare qualche colpo esterno per sparigliare le carte; compito che dunque stasera compete a Reggio Emilia, ma sicuramente l’Aquila non vorrà farsi trovare impreparata anche se potrebbe certamente pagare le fatiche di Eurocup, se non altro nei primi attimi della sfida. Vedremo come andrà a finire…



