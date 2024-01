DIRETTA TRENTO RZESZOW/ Video streaming tv: i polacchi sperano ancora (Champions League, 17 gennaio 2024)

DIRETTA TRENTO RZESZOW: SPERANZE POLACCHE

Nel parlare della diretta di Trento Rzeszow abbiamo detto che i polacchi hanno ancora la possibilità di qualificarsi al playoff di Champions League. Non con il secondo posto nel gruppo B, il che ovviamente complica i piani: Rzeszow infatti ha perso due volte contro Tours, dunque nella migliore delle ipotesi aggancerebbe i francesi a quota 9 punti ma sarebbe comunque alle loro spalle per la doppia sfida diretta. A questo punto, rimane l’opzione di entrare al playoff come migliore terza: qui però bisogna lottare con tutte le altre squadre.

In particolare Ankara, che in questo momento sarebbe qualificata: i turchi hanno 8 punti nel gruppo C, tutte le rivali ne hanno 6, e clamorosamente una di queste avversarie è lo Zaksa che ha vinto le ultime tre edizioni di Champions League. Ora, i campioni in carica e Ankara sono le avversarie che possono scalzare Rzeszow: i turchi giocano contro il Benfica che ha zero punti ed è già eliminato nel girone di Piacenza, mentre lo Zaksa ospita Roeselare che può ancora sperare, ma sulla carta resta comunque superiore. A Rzeszow come detto serve comunque un miracolo, ma al momento la situazione è ancora in divenire… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TRENTO RZESZOW STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Rzeszow, come tutte le partite della Champions League di volley maschile, non viene trasmessa sui canali della nostra televisione; tuttavia c’è un modo per seguire il match perché la programmazione di questo torneo, almeno per quanto riguarda le squadre italiane, è stata affidata alla piattaforma DAZN. I suoi clienti dunque potranno avere accesso alle immagini in diretta streaming video; possiamo poi dire che sul sito ufficiale, ovvero championsleague.cev.eu alla sezione apposita, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

TRENTO RZESZOW: PARTITA SENZA OBIETTIVI

Trento Rzeszow si gioca in diretta alla Il T Quotidiano Arena, alle ore 20:30 di mercoledì 17 gennaio: con questa partita si chiude il gruppo B di volley Champions League 2023-2024, ma di fatto il discorso è già archiviato per la Itas che, trovandosi a punteggio pieno, ha già ottenuto la matematica certezza di aver vinto il girone e dunque di essersi qualificata direttamente ai quarti di finale. Centrato l’obiettivo minimo, adesso Trento proverà a chiudere questa prima fase di Champions League vincendo la sesta partita: sarebbe comunque un bel segnale da lanciare a tutte le avversarie.

All’andata, ricordiamo, Trento aveva vinto 3-0 in Polonia: per la prima volta aveva chiuso una partita di questo torneo senza concedere un set all’avversaria, da quel momento ha sempre fatto così e, come da pronostico, ha dominato il raggruppamento lanciandosi verso i quarti di finale, in attesa di scoprire quale sarà la sua avversaria nel primo turno ad eliminazione diretta. Adesso, aspettando che la diretta di Trento Rzeszow prenda il via, proviamo a fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere da questa partita della Il T Quotidiano Arena.

DIRETTA TRENTO RZESZOW: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Trento Rzeszow rappresenta una passerella per la Itas, prima in classifica nel girone di Champions League ma anche capolista in SuperLega, con la vittoria su Verona che ha tenuto a distanza Perugia; una stagione fino a questo momento scintillante per la squadra che, dopo sette anni con Angelo Lorenzetti in panchina, è passata sotto la guida di Fabio Soli che dovrà provare a difendere lo scudetto e soprattutto tornare in finale di Champions League, magari provando a rimettere questo trofeo in bacheca dopo tanti anni dall’ultimo successo.

Il match della Il T Quotidiano Arena è invece importante per Rzeszow: lo vedremo nel dettaglio, ma intanto possiamo dire che la squadra polacca non può più prendersi il secondo posto nel gruppo B ma potrebbe comunque conquistare i playoff attraverso il miglior piazzamento tra le terze. Difficile, non impossibile: naturalmente però servirà un successo pieno contro Trento per poi sperare in risultati favorevoli da altri campi. Staremo a vedere: il punto principale sarà capire con quanta concentrazione la Itas, che rimane decisamente superiore a Rzeszow, giocherà questa ultima partita di un girone che ha dominato in lungo e in largo.











