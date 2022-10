DIRETTA/ Trento Siena video streaming Rai: le parole in casa Itas

DIRETTA TRENTO SIENA: PAROLE ITAS

Mentre si avvicina la diretta di Trento Siena, è interessante leggere alcune dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi al’Itas Forum in occasione della serata di presentazione agli sponsor del Trentino Volley, a cominciare naturalmente dal presidente Bruno Da Re, che ha ricordato soprattutto come “la grande novità della stagione è il varo del settore femminile; con questa operazione vogliamo offrire un gesto forte di inclusione e garantire ulteriore significato alla nostra realtà territoriale. Ci piaceva l’idea di avere un’unica grande famiglia per la pallavolo regionale”.

DIRETTA/ Italia Olanda (risultato 0-0) video streaming Rai: in campo, si gioca!

Della squadra maschile ha invece parlato in modo particolare naturalmente Angelo Lorenzetti, allenatore della Itas Trentino: “I tre campioni del mondo sono un orgoglio della società, perché si tratta di una scommessa vinta dal club. Questa stagione sarà una bella sfida per me, per lo staff, per i compagni e anche per loro: dovremo confermare coi fatti quanto di bello si sta dicendo ancora su di loro e su di noi. Vogliamo fare la rivoluzione: diventare più bravi dei più forti”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Taranto Civitanova (risultato finale 0-3): la Lube la chiude!

DIRETTA TRENTO SIENA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Siena sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché questa è una delle due partite della prima giornata di Superlega selezionata per la trasmissione sulla Rai. Di conseguenza, la diretta streaming video di Trento Siena sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI TRENTO SIENA

VIA ALLA SUPERLEGA

Trento Siena, diretta dagli arbitri Andrea Pozzato e Veronica Mioara Papadopol presso la BLM Group Arena naturalmente di Trento, si giocherà alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 2 ottobre 2022, per la prima giornata della Superlega di volley maschile, un nuovo campionato di pallavolo che comincia in questo weekend dopo la meravigliosa avventura della nostra Nazionale che ha portato l’Italia per la quarta volta al titolo iridato nella sua storia.

Eleonora Pescarolo, pallavolista trans "Non fatemi giocare con uomini"/ "Sono donna…"

Sotto i riflettori in questa diretta di Trento Siena ci saranno soprattutto i padroni di casa della Itas Trentino, che hanno in rosa tre campioni del Mondo e sono naturalmente una delle squadre più forti in Italia e anche a livello internazionale, dal momento che nella scorsa stagione Trento ha vinto la Supercoppa Italiana, è arrivata in finale di Coppa Italia e Champions League e in semifinale dei playoff scudetto. Debutto di conseguenza difficilissimo per gli ospiti della Emma Villas Aubay Siena, neopromossa in Superlega avendo acquistato il titolo sportivo di Reggio Emilia, che aveva ottenuto la promozione sul campo. Messa così, non dovrebbe esserci storia: la diretta di Trento Siena saprà regalarci sorprese?

DIRETTA TRENTO SIENA: IL CONTESTO

Come abbiamo già visto, la diretta di Trento Siena ci presenterà oggi una partita che sulla carta non dovrebbe avere storia, ma che ci offrirà pur sempre il fascino del debutto in una nuova stagione. Il pubblico di Trento saluterà con particolare affetto i “suoi” tre campioni del Mondo, cioè Alessandro Michieletto, Riccardo Sbertoli e Daniele Lavia, ma naturalmente anche Giulio Pinali che si è trasferito proprio a Siena e sarà quindi uno dei perni della Emma Villas che andrà verosimilmente a caccia della salvezza in questa sua prima stagione in Superlega.

Trento invece punta in alto in ogni competizione: paradossalmente il campionato è stato il torneo con i risultati “peggiori”, ammesso che si possano definire tali il terzo posto in stagione regolare e la semifinale playoff. Tuttavia, considerate le finali di Coppa Italia e Champions League più la vittoria della Supercoppa Italiana, è chiaro che è proprio alla distanza che mancò qualcosa a Trento nella passata stagione, mentre nelle sfide secche i risultati sono stati eccellenti. Questa sarà la missione per il 2022-2023 di Angelo Lorenzetti e dei suoi ragazzi della Itas…











© RIPRODUZIONE RISERVATA