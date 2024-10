DIRETTA TRENTO SOPOT: LA PRIMA CASALINGA IN EUROCUP

Si entra nel vivo della stagione anche in Eurocup, la diretta Trento Sopot infatti ci farà compagnia dalle ore 20.00 di stasera, mercoledì 2 ottobre 2024, naturalmente presso la Il T Quotidiano Arena di Trento, nel contesto della seconda giornata del girone A della seconda competizione europea di basket per club. La Dolomiti Energia Trento ospita quindi i polacchi del Trefl Sopot in una partita tra formazioni che vanno a caccia entrambe di un riscatto immediato dopo avere cominciato i rispettivi cammini con una sconfitta, ma pure con indicazioni che potrebbero in realtà far ben sperare per il lungo percorso delle 18 giornate della stagione regolare della Eurocup.

La diretta Trento Sopot sarà infatti la seconda uscita europea stagionale per l’Aquila, che settimana scorsa aveva fatto una figura più che buona perdendo per tre sole lunghezze (84-81) sul sempre difficile campo degli spagnoli di Gran Canaria, mentre il Trefl Sopot era andato ancora più vicino alla vittoria, perché i polacchi hanno ceduto solamente al tempo supplementare (93-96) contro i tedeschi del Ratiopharm Ulm. Insomma, il potenziale c’è, tuttavia servirebbe mettere in cassaforte la prima vittoria per non mettere già in salita tutto il cammino: quale sarà il verdetto della diretta Trento Sopot?

TRENTO SOPOT IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Parlando della Eurocup ci sono buone notizie anche in merito alla copertura televisiva, quindi la diretta tv di Trento Sopot sarà fornita agli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, inoltre segnaliamo la doppia opzione per quanto riguarda la diretta streaming video di Trento Sopot, che sarà infatti fornita sia da Sky Go, ma pure da DAZN per i propri abbonati, in aggiunta alle informazioni disponibili tramite il sito Internet euroleague.tv, nella sezione Eurocup.

DIRETTA TRENTO SOPOT: CHE COSA POSSIAMO ASPETTARCI?

La diretta Trento Sopot ci offre quindi spunti già significativi. Innanzitutto possiamo ricordare che per la Dolomiti Energia il morale è piuttosto alto grazie alla vittoria per 76-92 sul parquet di Reggio Emilia nella prima giornata del campionato di Serie A, quanto al doppio impegno questa è ormai una costante per Trento, una società che possiamo considerare presenza fissa in Eurocup. Il tema sarà semmai quello di provare ad alzare l’asticella, dopo che le ultime tre stagioni sono terminate tutte con l’eliminazione dell’Aquila già al termine della regular season.

A questo proposito va notato che già l’anno scorso c’erano stati segnali di crescita, ma l’ottavo posto non era bastato nell’anno del cambiamento di format che ha ridotto a sei per gruppo le formazioni che potranno proseguire il cammino. Stavolta la formula è la stessa e quindi di nuovo si pone la necessità di entrare fra le prime sei, ecco perché sarebbe fondamentale chiudere il match del debutto casalingo con una vittoria al termine della diretta Trento Sopot…