DIRETTA REGGIO EMILIA TRENTO: SI RIPARTE CON UN CLASSICO!

Con la diretta Reggio Emilia Trento possiamo finalmente dare il via al campionato di basket Serie A1 2024-2025: abbiamo avuto l’antipasto della Supercoppa e naturalmente l’estate olimpica, ora a casa nostra si fa sul serio e l’appuntamento al PalaBigi è alle ore 19:30 di sabato 28 settembre. Si apre con una grande classica, tra due squadre che nel decennio scorso hanno anche disputato due finali scudetto a testa; oggi la diretta Reggio Emilia Trento riparte con tante conferme dopo una bella stagione, su tutte quelle dei due allenatori che ancora una volta saranno Dimitris Priftis e Paolo Galbiati, e allora sarà interessante vedere come andrà.

Certamente nella diretta Reggio Emilia Trento entrambe le squadre sono sotto osservazione: la Unahotels per aver completato un’annata che l’ha vista semifinalista in Coppa Italia e quinta al termine della regular season di Serie A1, la Dolomiti Energia perché da quando è arrivata al piano di sopra è stata straordinariamente regolare nelle sue cavalcate verso i playoff. Scopriremo dunque presto quello che succederà nella diretta Reggio Emilia Trento, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche valutazione circa altri aspetti principali di una partita il cui esito non si può affatto definire scontato.

REGGIO EMILIA TRENTO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Reggio Emilia Trento non avrete un canale di riferimento: la partita infatti non viene trasmessa sulla nostra televisione, ma in ogni caso bisogna ricordare che per questa stagione i diritti per garantire l’intera programmazione della Serie A1 di basket sono stati acquisiti da DAZN e dunque il match in questione, per la prima giornata, sarà fruibile da tutti gli abbonati a questa piattaforma, naturalmente si tratterà di una visione in diretta streaming video.

DIRETTA REGGIO EMILIA TRENTO: TRA CONFERME E NOVITÀ

Ci apprestiamo a vivere la diretta Reggio Emilia Trento: sicuramente per le due squadre era importante innanzitutto confermare la guida tecnica e questo è accaduto. Galbiati poteva non essere una sorpresa mentre lo era Priftis che, al primo anno nel nostro campionato, ha saputo guidare una Reggio Emilia con qualche punto di domanda di troppo a una stagione straordinaria, perché va ricordata anche la gara-5 raggiunta contro Venezia sfiorando la qualificazione alla semifinale. Non c’è più Langston Galloway e potrebbe essere un problema: il suo posto lo prende di fatto Jaylen Barford che, con Cassius Winston, dovrebbe costituire la base dell’attacco della Unahotels.

A Trento giustamente hanno confermato il già citato Galbiati, che ha comunque fatto bene: forse c’è stata qualche turbolenza di troppo e questo ha anche causato l’addio alla Eurocup prima del play in, in campionato la rincorsa ai playoff è stata perfezionata ma purtroppo il settimo posto ha dato l’Aquila in pasto a Milano, con le conseguenze che erano ampiamente previste. È interessante scoprire anche che il roster di Trento non è troppo diverso da quello dello scorso anno; ci piace citare Toto Forray, inossidabile capitano che, sia pure con un ruolo più marginale, è nuovamente pronto a dire la sua.