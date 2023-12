Diretta/ Trento Tours (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, via! (Champions League, 21 dicembre 2023)

DIRETTA TRENTO TOURS (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo finalmente arrivati al via della diretta di Trento Tours. Abbiamo già ricordato, in sede del match di andata, che questa partita aveva rappresentato la finale di Coppa Cev nel 2017 con la vittoria della squadra francese; era stata la prima di alcune delusioni europee vissute da Angelo Lorenzetti, che dopo la seconda esperienza a Modena si era seduto sulla panchina della Itas e aveva perso quella finale. La sua Trento, campione d’Europa per tre anni consecutivi tra il 2009 e il 2011, di finali di Champions League ne ha perse tre: nel 2016 contro lo Zenit Kazan che avrebbe poi fatto piangere anche Perugia e Civitanova (vincendo quattro titoli in fila), poi ancora nel 2021 e nel 2022 contro lo Zaksa.

Diciamo allora che Lorenzetti ha dovuto sfidare delle dinastie e non ne è mai uscito vincente; per lui bisognerà aspettare per la gloria in Champions League visto che la Sir Safety quest’anno non è presente, Trento invece ci riproverà con Fabio Soli e per il momento è assolutamente ben avviata, anche se come detto la fase ad eliminazione diretta è sostanzialmente un altro torneo rispetto al turno a gironi. Sia come sia, adesso mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il taraflex della Il T Quotidiano Arena perché ci siamo davvero, la diretta di Trento Tours sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

TRENTO TOURS STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Trento Tours sui canali tradizionali della nostra televisione, tuttavia come già dicevamo nelle scorse settimane è la piattaforma DAZN ad essersi assicurata i diritti per trasmettere le partite della Champions League di volley maschile: di conseguenza gli abbonati a questo servizio potranno assistere alle immagini del match in diretta streaming video, attivando il loro abbonamento su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure utilizzando una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

TRENTO TOURS: IN SUPERLEGA

Mentre aspettiamo che la diretta di Trento Tours prenda il via, possiamo fare un rapido aggiornamento su come stanno andando le cose in SuperLega per la Itas. Come già detto, Trento arriva dalla brillante vittoria contro Perugia: un 3-1 nel quale la squadra di Fabio Soli ha lasciato per strada solo il terzo set, e in generale ha giocato meglio i punti pesanti in una partita equilibrata, come il pronostico lasciava intendere. In questo modo Trento ha ottenuto nuovamente il primo posto in classifica: i suoi punti sono 25 (sui 30 disponibili), uno di vantaggio sulla stessa Perugia, 4 su Piacenza e 5 sulla sorprendente Verona, che al momento avrebbe il fattore campo nel primo turno dei playoff.

Ricordiamo anche che la Itas Trento ha vinto nove partite: tre di queste per 3-0, quattro per 3-1 ma anche due al tie break, mentre l’unica sconfitta è maturata a Modena con un 1-3. Un percorso quindi che al momento non potrebbe andare meglio, anche se va detto che l’anno scorso Trento ha vinto lo scudetto senza avere la testa di serie numero 1 nel tabellone della post season; una squadra come la Itas è in grado di prendersi le serie anche senza il fattore campo, ovviamente però con certe avversarie questo potrebbe fare tutta la differenza del mondo e allora battere Perugia e scavalcarla nella classifica della SuperLega è stato parecchio importante… (agg. di Claudio Franceschini)

TRENTO TOURS: LA PARTITA DECISIVA!

Trento Tours, che è in diretta dalla Il T Quotidiano Arena alle ore 20:00 di giovedì 21 dicembre, è valida per la quarta giornata nel gruppo B di volley Champions League 2023-2024. È la partita decisiva per il primo posto della Itas nel girone, il che ovviamente significherebbe qualificarsi direttamente ai quarti di finale: due settimane fa Trento ha vinto 3-0 sul parquet di Rzeszow ed è così salita a 9 punti in classifica, ottenendo peraltro la prima vittoria di questa Champions League senza concedere un singolo set.

La diretta di Trento Tours è decisiva perché i francesi sono secondi, avendo perso solo contro la Itas con due vittorie da 3 punti. Un successo netto renderebbe la squadra di Fabio Soli irraggiungibile e il primato sarebbe cosa fatta con due giornate di anticipo, un fattore importante anche per preservare qualche energia preziosa in vista dei tanti impegni del 2024 e provare magari ad allungare le rotazioni con qualche giocatore che ha visto meno il campo. Tra poco scopriremo quello che succederà nella diretta di Trento Tours, adesso possiamo fare qualche altra valutazione sui temi principali che potrebbero emergere dalla serata di Champions League alla Il T Quotidiano Arena.

DIRETTA TRENTO TOURS: RISULTATI E CONTESTO

Anticipando la diretta di Trento Tours possiamo anche raccontare di come la Itas abbia vinto domenica la sfida al vertice in SuperLega: sfruttando la grande giornata (non per la prima volta) del trio Rychlickyi-Michieletto-Lavia, Trento ha battuto Perugia per 3-1 e ha così operato il sorpasso al primo posto in classifica, procedendo con un bilancio di nove vittorie e una sconfitta. Naturalmente la strada è ancora lunga, e questo vale anche per la Champions League: vincere il girone era considerato un obiettivo minimo come si è visto negli anni scorsi, il bello arriverà a seguire.

Una squadra come Trento sa bene che la vera partita inizia in primavera: chiaramente non significa che le gare precedenti vadano prese sottogamba, anzi la Itas ha già scaldato i motori nel migliore dei modi e la fase a gironi della Champions League, così come la regular season di SuperLega, serve per acquisire consapevolezza nei propri mezzi e studiare situazioni tecnico-tattiche che serviranno poi quando si farà sul serio. Ad ogni modo la diretta di Trento Tours è una partita tosta e da non prendere sotto gamba, vedremo cosa succederà tra poche ore sul taraflex della Il T Quotidiano Arena.











