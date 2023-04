Diretta/ Trento Trieste (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due, via!

DIRETTA TRENTO TRIESTE (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La diretta di Trento Trieste sta finalmente per cominciare, quindi noi possiamo brevemente ricordare che lo scorso 26 dicembre le due squadre si erano affrontate nella partita di andata e la vittoria aveva sorriso all’Allianz, che aveva sfruttato il fattore campo per imporsi con il risultato di 74-68, frutto soprattutto di un primo tempo chiuso sul 44-39 ma anche di un quarto periodo nel quale Trieste aveva scavato il solco giusto. Frank Bartley aveva segnato 24 punti tirando male (6/16 e 2/8 dall’arco) ma catturando 9 rimbalzi, poi c’erano stati i 14 punti di Frank Gaines (1/6 dalla lunga distanza) e i 12 di Corey Davis, che aveva terminato con il 40% ma se non altro 2/4 dal perimetro.

Per Trento invece 21 con 8/14 (e 3/3 nelle triple) per il sempre positivo Diego Flaccadori, 18 per Darion Atkins che ci aveva aggiunto 11 rimbalzi e 5 assist, male invece Andrejs Grazulis (4) e Trent Lockett (2) che avevano combinato per 3/8 al tiro. Adesso per noi è davvero arrivato il momento di metterci comodi e lasciare che a parlare siano i protagonisti di questa partita, che come abbiamo già detto è importante per le ambizioni di entrambe le squadre (ambizioni che potrebbero non essere così dissimili): sul parquet della BLM Group Arena è tutto pronto, la palla a due di Trento Trieste si sta davvero per alzare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TRENTO TRIESTE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Trieste non sarà una di quelle che per questa 25^ giornata di Serie A1 saranno trasmesse sui canali della nostra televisione, che sia un appuntamento in chiaro o per gli abbonati al satellite. Ricordiamo inoltre che tutte le gare del campionato di basket sono fornite in diretta streaming video dal portale Eleven Sports: qui potrete scegliere se abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo evento on demand, la piattaforma da qualche tempo fa anche parte del pacchetto DAZN i cui clienti dunque potranno avere accesso alle immagini della partita in questione, così come delle altre.

L’INCROCIO

Nella diretta di Trento Trieste sarà molto interessante assistere anche al duello tra due capitani: strano ma vero, ci sono 14 anni di differenza tra i due giocatori in questione. Andrés Pablo Forray, per tutti Toto, è un classe 1986 giunto alla dodicesima stagione con Trento: arrivato con la squadra in Serie A Dilettanti, ha vissuto l’epopea del salto fino in Serie A1 con le due finali scudetto disputate consecutivamente, le avventure in Eurocup (semifinale nel 2016) e le tante soddisfazioni che nel corso degli anni si è tolto.

Lodovico Deangeli è nato nel 2000: gioca meno di 14 minuti a partita e segna 2,6 punti, ma è stato scelto come capitano seguendo la strada della continuità, perché il suo predecessore era Daniele Cavaliero (che si è poi ritirato), figlio della città giuliana esattamente come Deangeli, che nel 2019 è andato a giocare in prestito a Biella iniziando la carriera tra i professionisti e poi si è trasferito a Udine, facendo ritorno a Trieste l’anno scorso per rimanere. Nella squadra della sua città natale il numero 8 ha una bella responsabilità, già da giovane: sarà interessante assistere al suo duello con un Toto Forray che ha anche giocato nella nostra nazionale e che ha parecchia più esperienza di lui. Sulla carta è difficile dire chi potrebbe avere la meglio… (agg. di Claujdio Franceschini)

UN DERBY CON VISIONI DIVERSE!

Trento Trieste è in diretta dalla BLM Group Arena, alle ore 19:30 di sabato 8 aprile: la partita è valida per la 25^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023, ed è uno dei derby del Nord-Est che caratterizzano il torneo. Due vittorie di distanza tra le due squadre, che però hanno realisticamente obiettivi diversi: Trento punta i playoff, e il colpo sul parquet di Pesaro ottenuto domenica scorsa è stato molto importante per rientrare nelle prime otto e mettere pressione a tutte le rivali, in particolare proprio la Vuelle che è stata agganciata in classifica.

Una vittoria di grande prestigio l’ha però centrata anche Trieste, che addirittura ha battuto la capolista Virtus Bologna: con questi due punti l’Allianz ha allontanato la zona retrocessione ed ora è esattamente a metà del guado, dunque con il sogno post season assolutamente vivo ma la necessità primaria di guardarsi ancora le spalle. Sarà interessante valutare quello che succederà nella diretta di Trento Trieste, mentre aspettiamo che la partita si giochi possiamo tracciare qualche considerazione circa i temi principali della serata alla BLM Group Arena.

DIRETTA TRENTO TRIESTE: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Trento Trieste sarà come detto molto interessante, perché entrambe le squadre arrivano da vittorie di primo piano e si sono rilanciate. Senza più il doppio impegno della Eurocup la Dolomiti Energia potrebbe ora prendere il volo, perché sicuramente ha costruito un roster che permettesse di tornare ai playoff e del resto la stagione disputata fino a qui ci ha detto che la squadra di Lele Molin ha tutto per centrare l’obiettivo, anche considerando una concorrenza che rispetto al girone di andata si è fatta decisamente più serrata e agguerrita.

Lo stesso si può dire per Trieste riguardo la corsa per la salvezza: l’Allianz ha fatto enormi passi avanti rispetto a un avvio pessimo ma anche le rivali hanno aumentato i giri del motore, per il momento la squadra giuliana si può crogiolare nel fatto che ci siano quattro concorrenti alle sue spalle ma certamente non si può permettere di tirare la corda, perché abbiamo già visto come questa Serie A1 sia talmente livellata che lo scenario può cambiare rapidamente, anche con una singola sconfitta. Tra qualche ora ci affideremo al parquet per la palla a due di Trento Trieste e vedremo come andranno le cose…











