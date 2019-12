Diretta Trento Unicaja Malaga/ Streaming video tv: Top 16 con la vittoria (Eurocup)

Trento Unicaja Malaga sarà diretta dagli arbitri Milija Vojinovic, Milan Nedovic e Vasiliki Tsaroucha: alle ore 20:45 di martedì 17 dicembre la BLM Group Arena ospita la decima e ultima partita nel gruppo D di basket Eurocup 2019-2020. Dentro o fuori per l’Aquila, che vincendo riuscirebbe a garantirsi la qualificazione alla Top 16 senza dover guardare a cosa succederà sugli altri campi: una partita di vantaggio sul Buducnost e l’Arka Gdynia che è stato battuto in Polonia settimana scorsa, pertanto si tratta di confermare questo margine contro un’avversaria sicuramente di grande livello ma che, già sicura del primo posto nel girone, potrebbe dare spazio alle seconde linee e giocare senza quell’intensità che ne ha contraddistinto questo primo turno. La Dolomiti Energia deve però cercare di compiere il salto di qualità: in campionato ha appena perso in casa contro Roma e ha complicato il suo percorso verso la Final Eight di Coppa Italia. Non resta allora che presentare i temi principali nella diretta di Trento Unicaja Malaga, della quale aspettiamo con trepidazione la palla a due.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, non sarà possibile assistere alla diretta tv di Trento Unicaja Malaga che non verrà trasmessa sui canali del nostro Paese; come sempre però gli appassionati di basket potranno assistere a questa partita di Eurocup tramite la piattaforma Eurosport Player, che fornisce agli abbonati il servizio di diretta streaming video raggiungibile con l’utilizzo di dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

DIRETTA TRENTO UNICAJA MALAGA: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Trento Unicaja Malaga bisogna di fatto dimenticarsi della squadra spagnola che, come detto, ha già vinto il gruppo D e rappresenta unicamente lo “sparring partner” dell’Aquila, senza che i suoi destini a breve termine si incrocino con quelli dei trentini. La vera corsa è su Buducnost e Arka Gdynia: rispetto ai montenegrini c’è il vantaggio nella differenza canestri che invece premia i polacchi sulla squadra di Nicola Brienza. In caso di vittoria, l’Aquila sarebbe comunque qualificata alla Top 16; se invece dovesse perdere, dovrebbe necessariamente aspettare domani per conoscere i risultati delle sue avversarie. Entrambe in trasferta, sono chiamate a vincere: lo scenario cambierebbe radicalmente per quanto visto prima a seconda di chi dovesse farlo, perchè l’Arka Gdynia eliminerebbe Trento mentre un successo del solo Buducnost spingerebbe avanti la Dolomiti Energia. Se invece l’Aquila dovesse perdere e registrare una doppia vittoria delle contendenti il quarto posto, a qualificarsi sarebbero i montenegrini grazie al +17 centrato in Polonia: Trento sarebbe eliminata, dunque ci sono tante variabili a influire sulle possibilità del gruppo di Brienza di volare al prossimo turno di questa Eurocup.



