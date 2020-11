Diretta Trento Varese/ Streaming video tv: lombardi a caccia di vittoria (basket A1)

DIRETTA TRENTO VARESE: DUE SQUADRE IN RIPRESA?

Trento Varese, che è in diretta dalla BLM Group Arena, si gioca per la nona giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021: squadre in campo alle ore 19:00 di domenica 22 novembre presso la BLM Group Arena, per una partita tra due squadre che non sono partite benissimo ma adesso potrebbero ritrovare il filo del discorso. Al momento si tratta di una sfida diretta per evitare la zona retrocessione, in un torneo che fino a questo punto ha mostrato tante realtà in difficoltà per una classifica corta; entrambe hanno battuto un colpo importante nell’ultimo impegno, la Dolomiti Energia vincendo sul parquet di Brescia e arrivando addirittura in zona playoff (confermando così lo stesso passo delle stagioni precedenti) e la Openjobmetis mettendo fine a una striscia di cinque sconfitte grazie alla vittoria, sofferta ma preziosissima, ottenuta in casa contro Roma. Ora sarà interessante valutare come andranno le cose nella diretta di Trento Varese; aspettiamo che le due squadre facciano il loro ingresso sul parquet provando a valutare i temi principali legati alla partita.

TRENTO VARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Varese non sarà una di quelle che vengono trasmesse dalla nostra televisione in questo fine settimana ma tuttavia, come ormai abbiamo imparato, anche questa partita – come tutte quelle del campionato di Serie A1 – è disponibile sulla piattaforma Eurosport Player che ne fornisce la visione in diretta streaming video (utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone) e anche in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA TRENTO VARESE: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Trento Varese ci presenta ovviamente una partita tra due realtà di estrazione e storia diversa: recente quella dell’Aquila trentina che però in brevissimo tempo è riuscita a proporsi come reale candidata allo scudetto, giocando due finali consecutive e in generale riuscendo sempre a inserirsi in un contesto di playoff. L’avvento di Nicola Brienza in panchina ha aperto a un altro progetto giovane e sul lungo periodo, come era stato quello di Maurizio Buscaglia; proprio lui si sarebbe potuto sedere sulla panchina della Openjobmetis dopo il sorprendente esonero di Attilio Caja, ma la società ha scelto di giocare al risparmio e ha chiamato in panchina un Massimo Bulleri privo di esperienza ad alti livelli. La vittoria contro Roma ha rilanciato un gruppo che, essendo figlio di una tradizione fatta di scudetti e Coppe dei Campioni messe in bacheca, non può mai accontentarsi anche se l’ultimo tricolore è lontano ormai 21 anni; pure, la situazione è quella che è e si gioca innanzitutto per salvarsi, sperando poi di centrare ogni tanto il colpo grosso che alzi l’asticella come era accaduto per l’ultima volta due anni fa. Intanto, siamo ansiosi di scoprire chi si prenderà la vittoria questa sera alla BLM Group Arena…

