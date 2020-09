Diretta Trento Venezia/ Streaming video tv: big-match di Supercoppa basket

Trento Venezia, diretta dagli arbitri Guido Federico Di Francesco, Christian Borgo e Marco Pierantozzi, è in programma alle ore 20.00 di questa sera, mercoledì 2 settembre 2020. Si giocherà dunque presso la BLM Group Arena la partita valida per la seconda giornata del girone C della Supercoppa Italiana 2020 di basket, una speciale edizione che sta segnando la ripresa dell’attività agonistica dopo il Coronavirus e che per questo motivo è stata allargata a tutte le squadre di Serie A, quasi una sorta di “campionato estivo” dopo che il precedente campionato 2019-2020 era stato interrotto senza assegnare il titolo tricolore. Arriviamo quindi alla diretta di Trento Venezia, una sfida che negli ultimi anni ha assunto spesso grande valore tecnico, potendo fare affidamento sulle prime indicazioni che sono emerse dalle partite di domenica, debutto ufficiale per entrambe le formazioni nella nuova stagione: la Dolomiti Energia Trentino aveva perso a Trieste, anche se per pochi punti, mentre la Umana Reyer Venezia si era imposta in modo piuttosto netto nel derby veneto con Treviso. Oggi le prime indicazioni emerse domenica saranno confermate oppure avremo nuovi spunti? La stagione è appena iniziata e naturalmente tutto è possibile…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Venezia non sarà disponibile, ma tutti gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming video su Eurosport Player, casa del basket ormai da anni e pure per questa inedita Supercoppa Italiana 2020 allargata a tutte le squadre del campionato. Per gli altri, il punto di riferimento potrà essere il sito ufficiale della Lega con il tabellino live score oltre naturalmente ai riferimenti delle due società (siti e social).

DIRETTA TRENTO VENEZIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Trento Venezia, facciamo dunque riferimento innanzitutto a cosa abbiamo visto sul campo appena tre giorni fa. La Dolomiti Energia Trentino ha giocato una partita quasi sempre punto a punto a Trieste, però alla fine si è dovuta inchinare ai padroni di casa giuliani, che d’altronde avevano chiuso davanti sia il primo sia il secondo quarto. Trento aveva ristabilito la parità alla fine del terzo parziale ma infine si è arresa con il punteggio di 86-83. A livello individuale possiamo comunque annotare che ci sono stati quattro uomini in doppia cifra per Trento, con citazione speciale per i 21 punti messi a referto da Gary Browne. L’Umana Reyer Venezia, come già accennato, si era invece imposta contro Treviso con il punteggio di 89-75, in maniera dunque anche piuttosto netta, come d’altronde imponeva anche il pronostico, certamente favorevole ai padroni di casa. A dire il vero però Venezia ha dovuto faticare per almeno tre quarti, scavando il solco decisivo solamente negli ultimi 10 minuti, dominati con un parziale di 27-13 per conquistare la vittoria. Buon rendimento di tutto il collettivo, citiamo comunque il top scorer Jeremy Lamar Chappell, autore di 16 punti.

