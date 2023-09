DIRETTA TRIESTINA PRO VERCELLI/ Video streaming tv: profumo di storia (Serie C, 16 settembre 2023)

DIRETTA TRIESTINA PRO VERCELLI: I TESTA A TESTA

Con la diretta di Triestina Pro Vercelli raccontiamo una partita che in epoca recente ha soltanto otto precedenti; tra l’altro, dobbiamo essere più specifici e dire che nel terzo millennio le partite sono sei, ma le prime due andate in scena nel 2000-2001 e dunque oltre vent’anni fa. Comunque, dal 1997 a oggi la Triestina ha fatto la parte del leone: ha infatti vinto cinque volte e curiosamente si tratta di successi consecutivi, abbiamo poi due pareggi e una sola affermazione della Pro Vercelli che però è arrivata lo scorso gennaio, nell’ultima partita giocata in termini assoluti (eravamo però al Silvio Piola, mentre oggi siamo al Nereo Rocco).

È un pirotecnico 4-2 l’ultimo colpo interno della Triestina: aprile 2022, nel girone A di Serie C. Gli alabardati si erano portati in vantaggio con Harvey St. Clair, poi il pareggio della Pro Vercelli con Giuseppe Panico; tra 59’ e 60’ incredibile uno-due della Triestina grazie ad Andrea Procaccio e il rigore di Marcello Trotta, i piemontesi erano tornati in partita a un minuto dal 90’ con la rete di Leonardo Gatto ma poi Trotta aveva infilato la sua doppietta personale, chiudendo definitivamente i conti. (agg. di Claudio Franceschini)

TRIESTINA PRO VERCELLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Triestina Pro Vercelli sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Triestina Pro Vercelli in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Triestina Pro Vercelli, in diretta sabato 16 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Omero Tognon di Fontanafredda, sarà una sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie C. La Triestina si sta preparando per la prossima partita dopo aver sperimentato alti e bassi nelle ultime due partite del campionato di Serie C, girone A. I friulani hanno subito una sconfitta in casa per 0-1 contro il Trento, ma si sono ripresi con una vittoria in trasferta per 1-2 contro l’Albinoleffe, grazie alla doppietta di Lescano.

Dall’altra parte, la Pro Vercelli si sta preparando per il prossimo incontro dopo aver ottenuto una vittoria e un pareggio nelle ultime due partite della stagione. I piemontesi hanno conquistato una netta vittoria in casa contro il Lumezzane per 4-1 e hanno pareggiato 1-1 in trasferta contro il Renate. Nella scorsa stagione, nel match disputato il 17 settembre 2022, pareggio 1-1 nell’ultimo precedente in casa degli alabardati tra le due compagini.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA PRO VERCELLI

Le probabili formazioni della diretta Triestina Pro Vercelli, match che andrà in scena allo stadio Omero Tognon di Fontanafredda. Per la Triestina, Attilio Tesser schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sibi, Mazzolo, Cellai, Casarotto, Danti, Zarpelloni, Gomez, Metlika, Faedo, Cabianca, Demirovic. Risponderà la Pro Vercelli allenata da Andrea Dossena con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Rizzo; Iezzi, Fiumanò, Camigliano, Rodio; Iotti, Emmanuello, Santoro; Petrella, Nepi, Maggio.

TRIESTINA PRO VERCELLI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Triestina Pro Vercelli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Triestina con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo della Pro Vercelli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.85.











