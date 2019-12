Diretta Varese Trento/ Streaming video tv: punti per i playoff (basket Serie A)

Varese Trento, diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Marco Vita e Guido Federico Di Francesco, è una partita della sedicesima giornata della Serie A di basket. Ultimo turno dell’anno solare, si gioca oggi pomeriggio domenica 29 dicembre 2019 alle ore 17.15 alla Enerxenia Arena. Varese Trento metterà in palio punti pesanti per la zona playoff, che in questo momento significa soprattutto qualificazione per la Final Eight di Coppa Italia: siamo infatti al penultimo turno del girone d’andata e sia la Openjobmetis Varese sia la Dolomiti Energia Trento sono in corsa per questo traguardo. Varese è messa meglio avendo 14 punti in classifica, mentre questa è l’ultima chiamata per Trento, che con i suoi 12 punti sa che può sperare solo se vincerà entrambe le partite che ancora mancano per completare la prima metà della stagione regolare, a partire già da oggi pomeriggio a Masnago.

Sarà possibile assistere alla diretta tv di Varese Trento, che è una partita trasmessa su Eurosport 2 per questa sedicesima giornata di campionato per gli abbonati Sky oppure DAZN, le due piattaforme che nelle rispettive offerte comprendono anche i canali di Eurosport; inoltre l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Infine, sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo alla Enerxenia Arena.

Verso la diretta di Varese Trento, dobbiamo sottolineare che entrambe le squadre non hanno speso troppo nel turno infrasettimanale di Santo Stefano. Varese infatti, che per di più si gode il doppio turno casalingo consecutivo, ha spazzato via Pistoia con un 91-60 che non ha bisogno di molti altri commenti in aggiunta al +31 sulla sirena. Discorso molto simile per Trento, che si è imposta invece per 80-53 contro Trieste in un’altra partita che non ha avuto molto da dire fin dai primissimi minuti (al termine del primo quarto il punteggio era di 19-3). Sotto i riflettori c’è soprattutto Varese, perché la Openjobmetis finora in casa ha vinto sei partite su sette e sta dunque costruendo proprio a Masnago il suo campionato. Sarebbe fondamentale una nuova vittoria per eliminare definitivamente una rivale e fare un passo avanti preziosissimo. Trento invece finora ha fatto meglio in Eurocup piuttosto che in campionato, ma ha sicuramente le qualità necessarie per cercare un colpo di coda che porterebbe l’Aquila alle Final Eight.



