Diretta Trento Zaksa/ Streaming video tv: ritorno infuocato, Champions League

Trento Zaksa, in diretta naturalmente dalla BLM Group Arena di Trento, si giocherà alle ore 20.30 di questa sera, giovedì 16 marzo 2023, come partita di ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley maschile edizione 2022-2023. Si riparte dalla vittoria per 3-2 in Polonia dei padroni di casa dello Zaksa Kędzierzyn-Koźle, una sconfitta che comunque lascia intatte le possibilità di qualificazione in semifinale per l’Itas Trentino, che ribalterà la situazione vincendo per 3-0 oppure 3-1, mentre in caso di successo italiano per 3-2 si andrebbe al Golden Set e naturalmente ci sarebbe invece l’eliminazione in caso di nuovo successo dei polacchi.

Partita di lusso e ormai quasi “ripetitiva”, la diretta di Trento Zaksa mette di fronte in questo quarto di finale le due formazioni che sono state protagoniste delle ultime due finali della Coppa dei Campioni, entrambe vinte dai polacchi, ma che erano pure nello stesso girone della prima fase, vinto invece da Trento con doppio successo contro i rivali. La compagine trentina allenata da Angelo Lorenzetti, dopo la grande doppia delusione delle sconfitte in finale, ha dimostrato che in questa stagione è capace di battere lo Zaksa, che però si è preso nove giorni fa un piccolo margine di vantaggio. Di certo ci aspetta un match di livello altissimo, garanzia di spettacolo per tutti gli appassionati di pallavolo: che cosa ci dirà il campo nella diretta di Trento Zaksa?

DIRETTA TRENTO ZAKSA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Trento Zaksa il punto di riferimento saranno i canali di Eurosport, inoltre va naturalmente ricordato che tutti i match della Champions League di volley sono appannaggio della piattaforma Discovery Plus: il servizio dunque prevede una trasmissione di Trento Zaksa in diretta streaming video, naturalmente riservata a chi ha sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA TRENTO ZAKSA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Trento Zaksa, dobbiamo ricordare quanto abbiamo già brevemente accennato in precedenza. La Itas torna protagonista in Europa nei quarti di finale dopo il primo posto che ha giustamente premiato il cammino perfetto per Trento nel girone di Champions League. Il ruolino di marcia per gli uomini allenati da Angelo Lorenzetti nel girone D è stato impreziosito dalla fondamentale vittoria per 3-1 contro lo Zaksa a Trento, che ripetuto oggi varrebbe la qualificazione in semifinale di Champions League, poi la Itas aveva vinto per 2-3 anche all’ultima giornata in Polonia. A Kędzierzyn-Koźle poi è finita al tie-break pure la partita d’andata dei quarti, ma in quel caso il quinto set ha sorriso ai padroni di casa.

Lo Zaksa Kędzierzyn-Koźle ha ottenuto invece il secondo posto, vincendo comunque le altre quattro partite ma ovviamente la doppia sconfitta contro Trento non ha fatto piacere a chi ha vinto le ultime due edizioni della Champions League. Scherzi del tabellone, ecco che la vincitrice del derby polacco negli spareggi contro lo Zawiercie avrebbe sfidato proprio Trento e così lo Zaksa si è preso la qualificazione contro i cugini e ora punta ad eliminare Trento per entrare ancora una volta fra le prime quattro d’Europa – di certo la finale sarà diversa rispetto alle ultime due… Siamo davvero curiosi di scoprire quali risposte ci darà la diretta di Trento Zaksa…

