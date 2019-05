Diretta Treviglio Treviso/ Streaming video e tv: gara-3, è match point De’ Longhi

Treviglio Treviso è gara-3 della semifinale playoff di basket Serie A2 2018-2019: in diretta dal PalaFacchetti le due squadre giocano alle ore 21:00 di venerdì31 maggio. La Remer ha le spalle al muro: avendo perso le due partite al PalaVerde arriva sul proprio parquet con lo 0-2 nella serie, il che significa che un successo della De’ Longhi chiuderebbe i conti consegnando a Massimiliano Menetti la finale per la promozione. Quello che poi era nelle previsioni: fin da quando il campionato è iniziato si è detto come Treviso fosse una delle grandi favorite, i momenti bui del girone di andata sono stati risolti con il mercato di riparazione e l’arrivo di David Logan – che pure ha saltato le ultime quattro gare dei playoff, e resta in dubbio anche per questa sera – è stato un assoluto lusso per un roster che sembra aver trovato la quadratura del cerchio. Davanti al proprio pubblico comunque Treviglio potrebbe mettere i bastoni tra le ruote dei veneti, un po’ come ha fatto Rieti nel primo turno; mancano poche ore alla palla a due, dunque non resta che aspettare per stabilire quello che succederà nella diretta di Treviglio Treviso e, soprattutto, se ci sarà una gara-4 in questa semifinale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Treviglio Treviso sarà disponibile su Sportitalia, canale che trovate al numero 60 del vostro televisore oppure, per gli abbonati Sky, sarà al numero 225 del decoder. La stessa emittente fornirà la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi www.sportitalia.com; sul sito www.legapallacanestro.com troverete invece tutte le informazioni utili sulla partita, soprattutto il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet.

DIRETTA TREVIGLIO TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

Treviglio Treviso fino a questo momento ha seguito un andamento ben preciso: la De’ Longhi ha dato la sensazione di essere superiore, anche se in gara-2 ha aperto male la sua partita e fino al quarto periodo la Remer è rimasta a contatto, sognando un colpo grosso che non è arrivato perché nei 10 minuti conclusivi i veneti hanno allungato in maniera inesorabile. C’è un dato interessante che ha accompagnato le due partite giocate al PalaVerde: Treviso ha sempre segnato 75 punti che le sono state sufficienti per vincere, ma nel secondo episodio della semifinale la Blu Basket ha sistemato qualcosa in attacco e ha segnato 65 punti, cioè 9 in più di quanto avesse fatto in gara-1. Determinante in questo senso è stato l’apporto di Lorenzo Caroti, Andrea Pecchia e Ursulo D’Almeida che hanno chiuso in doppia cifra; male invece Mitja Nikolic che ha chiuso con 2/6 dal campo e 2 palle perse. Se pensiamo che la De’ Longhi ha vinto entrambe le partite senza Logan capiamo bene quale sia la distanza tra le due squadre, ma questa sera siamo al PalaFacchetti e il pubblico lombardo non ha alcuna intenzione di chiudere in anticipo la sua stagione, dunque potrebbe arrivare qualche sorpresa e un prolungamento di una serie che a quel punto diventerebbe decisamente interessante. Tra poco capiremo come andranno le cose…



© RIPRODUZIONE RISERVATA