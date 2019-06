Diretta Treviglio Treviso/ Streaming video e tv: veneti per chiudere (basket A2)

Treviglio Treviso, in diretta dal PalaFacchetti della città in provincia di Bergamo, si gioca alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 2 giugno 2019, per gara-4 della semifinale playoff della Serie A2 di basket. Treviglio Treviso è cominciata nel segno della De’ Longhi Treviso, che ha vinto nettamente la prima partita con l’eloquente punteggio di 75-56 e si è ripetuta con un 75-65 nella seconda partita giocata sempre al Palaverde di Villorba, ma Treviglio ha saputo reagire e due giorni fa davanti al proprio pubblico amico si è imposta per 71-60, prolungando la serie a differenza di quanto i cugini di Bergamo non hanno saputo fare con Capo d’Orlando. La formula è la stessa di ottavi e quarti in questi playoff del basket A2: si giocherà al meglio delle cinque partite, le prime due sono state appunto in casa della migliore testa di serie, poi eccoci a Treviglio per gara-3 e gara-4, infine si tornerebbe in Veneto se dovesse rendersi necessaria anche la disputa di gara-5, la bella che sarebbe ospitata mercoledì prossimo da Treviso.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Treviglio Treviso non godrà della diretta tv, ma ricordiamo che si può usufruire della diretta streaming video abbonandosi a LNP Tv Pass, servizio tramite il quale le partite del campionato di Serie A2 sono visibili live on demand, naturalmente dietro il pagamento di un abbonamento che può essere annuale oppure mensile. Per tutti gli appassionati sarà inoltre possibile seguire le informazioni utili sul sito ufficiale www.legapallacanestro.com, che ha anche i corrispettivi account ufficiali sui social network. In particolare consigliamo le pagine facebook.com/lnpsocial e, su Twitter, @lnpsocial.

DIRETTA TREVIGLIO TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Treviglio Treviso, ricordiamo adesso il cammino di veneti e lombardi nei playoff della Serie A2 di basket. La De’ Longhi Treviso ha iniziato soffrendo più del previsto per eliminare 3-2 Trapani, capace di portare i veneti alla bella pur essendo la nona del girone Ovest contro la seconda ad Est. Il rodaggio playoff sembra però avere fatto molto bene a Treviso, che nel turno successivo ha travolto Rieti con un perentorio 3-0. Treviglio invece ha fatto una eccellente stagione regolare chiusa al terzo posto ad Ovest, ma nei playoff ha già dovuto giocare ben dieci partite per eliminare sempre a gara-5 prima Roseto e poi Verona. Uno sforzo davvero notevole per la Remer Blu Basket Treviglio, che dovrà sfoderare nuove energie per sfidare Treviso ad armi pari. In gara-1 non ci è riuscita, in gara-2 il passivo è già stato più contenuto e in gara-3 è arrivata la vittoria: oggi però sarà ancora Treviso ad avere il match point. Che cosa potrà succedere al PalaFacchetti?



