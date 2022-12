Diretta Treviso Verona/ Streaming video tv: è un derby delicatissimo! (basket A1)

DIRETTA TREVISO VERONA: TORNA IL DERBY!

Treviso Verona è una partita diretta dagli arbitri Beniamino Manuel Attard, Denis Quarta e Alessandro Nicolini: appuntamento alle ore 18:00 di domenica 11 dicembre per la 10^ giornata di basket Serie A1 2022-2023. Data importante, perché torna a farci compagnia un derby veneto che mancava da tempo: almeno nel massimo campionato, visto che le due squadre si sono incrociate negli anni passati in Serie A2 e ora si ritrovano qui, dovendo recuperare da una situazione davvero negativa e con la Nutribullet che è caduta nella sfida diretta di Scafati, rimanendo così ultima in classifica.

Stessa posizione di Verona, e dunque un altro incrocio davvero delicato: la Scaligera ha ceduto di schianto a Tortona, all’AGSM Forum, dimostrando di dover ancora crescere per aspirare davvero a quella salvezza che rimane il principale obiettivo della società, che sa bene come per tornare grandi o comunque competitivi si debba passare attraverso varie fasi. Vedremo allora cosa succederà nell’interessante diretta di Treviso Verona, una partita che potrebbe cambiare qualche destino in seno ai due club; mentre aspettiamo che si alzi la palla a due proviamo a fare qualche valutazione circa i temi che potrebbero emergere dal parquet del PalaVerde.

La diretta tv di Treviso Verona non sarà trasmessa, non essendo una di quelle che sono state selezionate per questa 10^ giornata. Sappiamo comunque che da questa stagione tutte le partite del campionato di basket Serie A1 sono fornite dalla piattaforma Eleven Sports: in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video, potendo decidere se abbonarsi al servizio o acquistare l’evento on demand. Inoltre sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

Prende il via tra poco la diretta di Treviso Verona, una partita che sulla carta sorride alla Nutribullet ma che in realtà è del tutto equilibrata. Treviso ha perso la bussola: per il momento Marcelo Nicola è stato confermato al timone della squadra ma, come almeno un paio di elementi del roster, la sua posizione sembra essere a tempo ed è facile immaginare che, qualora i biancoblu dovessero perdere anche questa sfida diretta per la salvezza, il mandato dell’allenatore argentino arriverebbe immediatamente a termine visto che la situazione si farebbe ancor più complicata di quanto sia già in questo momento.

Anche a Verona si fanno valutazioni di questo tenore, ma forse Alessandro Ramagli ha più tempo essendo che la Tezenis rimane comunque una neopromossa: certe difficoltà erano da mettere in conto e lo spinoso caso di Wayne Selden, di cui abbiamo abbondantemente parlato, ha contribuito a complicare ancor più le cose. Dunque adesso capiremo cosa succederà al PalaVerde: la squadra che dovesse perdere passerebbe delle settimane per nulla semplici, quella che invece si prenderà la vittoria potrà ripartire alla grande e magari provare a prendersi una striscia utile per risalire la corrente. Aspettiamo che arrivi la palla a due e poi avremo tutte le risposte…











