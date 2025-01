DIRETTA TREVISO NAPOLI: VENETI IN GRANDE AFFANNO!

La diretta Treviso Napoli sarà molto delicata: intanto dobbiamo dire che si gioca alle ore 20:00 di sabato 25 gennaio 2025, siamo al PalaVerde per la 17^ giornata di basket Serie A1 2024-2025 e appunto si tratta di un incrocio che vale punti preziosissimi per la salvezza ,uno scenario che la NutriBullet sperava di essersi messa alle spalle e che invece è tornato a essere una realtà nell’ultimo periodo, a causa di una serie di sconfitte che al momento sono culminate nel netto ko sul campo di Trento, per una situazione di classifica che non è ancora drammatica ma che certo necessita di un cambio di rotta abbastanza immediato.

Napoli invece ha trovato un po’ di ritmo, almeno nelle partite casalinghe: fondamentale la vittoria contro Sassari in cui la GeVi ha addirittura dominato, sicuramente i cambi nel roster sono serviti e chiaramente vincere aiuta a farlo di nuovo, adesso però per salvarsi la squadra partenopea dovrà essere più continua e soprattutto iniziare a piazzare qualche colpo in trasferta, altrimenti si andrà poco lontano. La diretta Treviso Napoli in questo senso fornisce un’occasione più che ghiotta, vedremo allora come andranno le cose sul parquet del PalaVerde e intanto parliamo ancora dai questa partita molto importante per entrambe le squadre.

INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA DIRETTA TREVISO NAPOLI

Sarà su Eurosport 2 l’appuntamento con la diretta Treviso Napoli in tv oppure se preferite e siete abbonati su DAZN, in questo caso in diretta streaming video o attraverso tutti i dispositivi compatibili.

DIRETTA TREVISO NAPOLI: SFIDA SALVEZZA

Siamo vicini alla diretta Treviso Napoli, che è diventata di fatto una sfida diretta per la salvezza: c’è ancora distanza in classifica tra le due squadre, ma il calo della NutriBullet ha portato i veneti a dover soffrire ulteriormente, in un campionato che si spera non sia l’opposto di quello dello scorso anno quando Treviso aveva iniziato malissimo per poi risalire la corrente, non riuscendo comunque ad arrivare ai playoff. Un obiettivo che adesso sarebbe alla portata, ma la NutriBullet ha bisogno di ritrovarsi: la squadra sicuramente c’è, il periodo non aiuta ma la gara interna contro l’ultima in classifica è una buonissima occasione per ripartire.

Del resto però abbiamo già detto che questo discorso si potrebbe fare anche per Napoli, che con i ritorni di Jacob Pullen e Tomislav Zubcic ha ritrovato la sua dimensione: bisognerà stabilire se sarà sufficiente per confermarsi in Serie A1 un anno di più, intanto nelle ultime giornate la GeVi ha viaggiato a un passo che sarebbe da salvezza se non fosse per quell’avvio tremendo che aveva anche portato all’esonero di Igor Milicic, che invece un anno fa era addirittura riuscito a vincere la Coppa Italia. Stagione davvero molto diversa rispetto all’ultima per Napoli, che comunque ha ancora tutte le possibilità di centrare la salvezza. Staremo a vedere cosa accadrà stasera…