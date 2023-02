Diretta Treviso Napoli/ Streaming video tv: sfida salvezza, Serie A basket

Treviso Napoli, in diretta naturalmente dallo storico PalaVerde di Villorba, in provincia di Treviso, si giocherà con palla a due alle ore 20.30 di questa sera, sabato 11 febbraio 2023, dal momento che il match sarà l’anticipo televisivo per la diciannovesima giornata di Serie A, cioè il quarto turno del girone di ritorno del massimo campionato di basket. Basta un breve sguardo alla classifica per capire che la diretta di Treviso Napoli sarà un delicatissimo incrocio nel cuore della zona salvezza, dal momento che Nutribullet Treviso Basket e GeVi Basket Napoli sono appaiate a quota 14 punti, avendo alle spalle solamente Verona e il fanalino di coda Reggio Emilia.

Diretta/ Verona Treviso (risultato finale 81-97): dilaga la Nutribullet

La conseguenza è facile da capire: chi riuscirà a vincere potrà guardare con più serenità al finale di campionato, mentre chi perde si ritroverà nuovamente in acque agitate. La condizione è comunque buona per entrambe, perché Treviso arriva dalla netta vittoria per 81-97 sul campo dei cugini veneti di Verona, mentre Napoli ha vinto il derby campano contro Scafati, anche se in questo caso con un sofferto 71-69. Ecco allora che la posta in palio stasera sarà davvero alta, la continuità che potrebbe portare alla salvezza oppure uno scivolone verso il pericolo: un motivo in più per scoprire con grande interesse che cosa ci dirà la diretta di Treviso Napoli…

DIRETTA/ Treviso Tortona (risultato finale 79-87): vittoria esterna!

DIRETTA TREVISO NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Napoli sarà disponibile, dal momento che si tratterà della prima partita delle due trasmesse su Eurosport 2 per gli abbonati in questa giornata della Serie A di basket. Inoltre ricordiamo che tutti i match del massimo campionato di basket sono forniti dalla piattaforma Eleven Sports: sarà quindi possibile la visione in diretta streaming video di Treviso Napoli, potendo scegliere anche l’acquisto on demand, inoltre il servizio da poco tempo fa parte del pacchetto DAZN. Infine va detto che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore, entrambi aggiornati in tempo reale.

Diretta/ Brescia Treviso (risultato finale 80-78): la Germani vince al fotofinish!

DIRETTA TREVISO NAPOLI: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Treviso Napoli, ricordiamo innanzitutto che sia i padroni di casa della Nutribullet Treviso Basket sia gli ospiti della GeVi Basket Napoli vantano finora sette vittorie a fronte di undici sconfitte in questo campionato, essendo appaiate con 14 punti in classifica. Di recente Treviso sta facendo bene soprattutto in trasferta, dove ha vinto prima a Brescia e poi a Verona, portando a tre i successi lontano da casa, mentre al PalaVerde il conto è di quattro vittorie, ma tutte ormai piuttosto datate. Tornare a vincere in casa, a maggior ragione contro una diretta rivale per la salvezza, potrebbe allora essere decisivo per Treviso sulla strada della salvezza.

Napoli invece di recente sta alternando una vittoria a una sconfitta, un rendimento che è certamente incresciuta e che ha portato soddisfazioni come la vittoria contro l’Olimpia Milano, ma solamente in casa. In effetti i numeri parlano chiaro: sei vittorie su sette per la GeVi in questo campionato sono arrivate a Napoli, mentre il dato delle trasferte (1-8) è a dir poco pessimo. Se si riuscisse ad invertire anche il trend esterno, la salvezza si avvicinerebbe sensibilmente: attendiamo con ansia la palla a due della diretta di Treviso Napoli e i suoi responsi per la salvezza…











© RIPRODUZIONE RISERVATA