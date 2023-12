DIRETTA/ Treviso Pistoia video streaming tv: la serie dei veneti! (basket A1, 30 dicembre 2023)

DIRETTA TREVISO PISTOIA: LA SERIE

Nel parlare della diretta di Treviso Pistoia dobbiamo necessariamente citare la grande serie della NutriBullet, che è riuscita a girare una stagione che sembrava francamente “persa” e adesso può anche sperare di andare a prendersi i playoff. Il 26 novembre Treviso perdeva a Pesaro con un margine di 19 punti: nona sconfitta consecutiva, record 0-9 e ultimo posto in classifica in solitaria, perché nel frattempo la Happy Casa Brindisi aveva incredibilmente battuto la Virtus Bologna. Ancora una volta si era parlato di esonero per Frank Vitucci, cui però era stata data un’altra chance: ecco, nella sfida diretta contro la New Basket Treviso era risorta e, proprio nel pomeriggio da grande ex, Vitucci aveva schiantato Brindisi con un netto 86-60.

Da quel momento Treviso è diventata un’altra squadra: la settimana seguente ha vinto a Cremona, poi ha sorpreso una Trento lanciata verso il primo posto in classifica e sabato scorso ha espugnato il PalaEnergica di Casale Monferrato, battendo Tortona e decretando l’esonero di Marco Ramondino. Magari non tutti i mali sono guariti, ma in questo momento la NutriBullet è una delle squadre più in forma della nostra Serie A1: le avversarie, a cominciare da Pistoia che la incrocia ormai tra poco, sono avvisate… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TREVISO PISTOIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Pistoia non sarà una delle partite che, per questa 14^ giornata di Serie A1, è stata inclusa nel pacchetto (tre gare per turno) che viene garantito sui canali della nostra televisione. Va tuttavia ricordato che esiste un altro modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

LA NUTRIBULLET FA PAURA!

Treviso Pistoia, partita in diretta dal PalaVerde alle ore 20:30 di sabato 30 dicembre, si gioca per la 14^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024. Arriverà la quinta vittoria consecutiva per la NutriBullet? Una cosa è certa: Treviso è rinata, dopo aver perso le prime nove partite della stagione ha appunto vinto le successive quattro, il bel colpo di Casale Monferrato ha permesso a Frank Vitucci di mettere due gare tra sé e Brindisi ma soprattutto avvicinare altre avversarie che adesso potrebbero essere coinvolte nella lotta per non retrocedere, che si fa avvincente.

Pistoia ha la possibilità di prendersi la Final Eight di Coppa Italia: settimana scorsa ha perso in casa contro la Virtus Bologna ed è stato un ko netto, ma la differenza tra le due squadre è questa e non si può dimenticare che anche la Estra abbia svoltato la sua stagione dopo un inizio pessimo, sognando ora non solo l’obiettivo di metà stagione ma ovviamente anche i playoff. Sarà molto interessante stabilire cosa succederà nella diretta di Treviso Pistoia, nel frattempo possiamo prendere in considerazione alcuni dei temi principali che potrebbero emergere dalla serata del PalaVerde.

DIRETTA TREVISO PISTOIA: SITUAZIONE E CONTESTO

Manca sempre meno alla diretta di Treviso Pistoia: abbiamo già detto che la NutriBullet può coinvolgere altre squadre nella corsa per non retrocedere, ma il modo in cui la squadra ha vinto le ultime quattro partite, letteralmente risorgendo dalle sue ceneri, fa pensare che tenendo questo passo i veneti possano anche sperare di qualificarsi per i playoff, che da queste parti mancano dal 2021 e certamente sarebbero un traguardo davvero incredibile per come si era messo il campionato. Bravo Vitucci e bravi i giocatori: adesso, appunto, bisogna cercare di confermarsi nel lungo periodo.

A Pistoia Demis Cavina ha già fatto più di quanto gli si chiedesse, perché è riuscito a condurre la Estra lontana dai guai (per il momento) e a vincere sei partite, un bottino che all’inizio del campionato probabilmente non era nei piani. Invece questa Pistoia sta stupendo, ha saputo battere Milano in trasferta e in generale è squadra tostissima da affrontare; è nelle sue corde fare il blitz al PalaVerde interrompendo la striscia positiva di Treviso, vedremo se sarà così ma, per tutto quanto abbiamo già detto, anche un’eventuale sconfitta non cancellerebbe quanto i toscani hanno fatto sino a oggi.











