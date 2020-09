Diretta Treviso Trento/ Streaming video tv: ultima spiaggia in Supercoppa (basket)

Treviso Trento, che sarà diretta dagli arbitri Alessandro Martolini, Denny Borgioni e Giulio Pepponi, si gioca alle ore 19:00 di martedì 8 settembre: al PalaVerde va in scena una partita valida per la quarta giornata della Supercoppa Italiana 2020 di basket. Il gruppo C è forse il più interessante di tutti: attualmente, e sorprendentemente, è Trieste che lo comanda ma l’Alma deve fare visita a Venezia e dunque potremmo avere un duo al primo posto. La De’ Longhi, sconfitta alla BLM Group Arena sabato sera, non ha ancora vinto ed è sostanzialmente fuori dai giochi – lo sarà aritmeticamente in caso di successo giuliano, o sconfitta – mentre la Dolomiti Energia ha ottenuto la sua prima affermazione restando virtualmente in corsa, ma è chiaro che la situazione sembri abbastanza compromessa anche per lei. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Treviso Trento; aspettandone la palla a due possiamo valutare in che modo le due squadre potrebbero affrontare questa partita, analizzandone i temi principali.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sappiamo la diretta tv di Treviso Trento non viene trasmessa sulla nostra televisione: l’intero programma della Supercoppa Italiana 2020 di basket è affidato a Eurosport Player, la piattaforma alla quale bisogna essere abbonati e che, una volta diventati clienti, permetterà di seguire l’intero torneo in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete invece la sezione dedicata specificamente alla Supercoppa, con il calendario del torneo e le classifiche dei gironi.

DIRETTA TREVISO TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Treviso Trento ci mette di fronte due squadre che devono ancora fare il salto di qualità: entrambe hanno cambiato molto nel corso dell’estate, e dunque hanno bisogno di creare il giusto amalgama. Aiuta il fatto che si siano affidate agli stessi allenatori dello scorso campionato, ma il progetto non era ancora saldissimo; la De’ Longhi in particolare arriva dal primo torneo di Serie A1 giocato con la nuova società, aveva fatto bene allontanando sensibilmente il pericolo della retrocessione ma non si era ancora inserita in un contesto di playoff. Cosa che vuole fare quest’anno: ha puntato in particolar modo su due giocatori arrivati dalla categoria inferiore, ma che hanno già dimostrato di poter essere un fattore nel nuovo contesto.

Trento è ripartita dopo l’addio di Maurizio Buscaglia, e chiaramente ha impiegato un po’ di tempo per trovare il ritmo; se la stagione si fosse conclusa avrebbe forse potuto recuperare per entrare nelle prime otto, ma la concorrenza era affollata e sarebbe stata una battaglia. Archiviata una Supercoppa al momento mediocre, per entrambe le società sarà il tempo di concentrarsi sugli obiettivi di un campionato che ripartirà con tante incognite, e nel quale Treviso e Trento vorranno farsi trovare pronte.



© RIPRODUZIONE RISERVATA