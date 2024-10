DIRETTA TREVISO TRIESTE: IL PROTAGONISTA

Nella diretta Treviso Trieste che comincia tra poco possiamo indicare un protagonista molto atteso: JP Macura (vero nome Jonathan Paul) è stato l’ultimo colpo di mercato della NutriBullet, che ha scelto di investire su un giocatore che era fermo da un anno. Va infatti ricordato che l’esterno di Lakeville (Minnesota), dopo aver giocato due ottime stagioni con Tortona, incantando in coppia con Mike Daum che si è guadagnato la chiamata in Eurolega, era uscito dal contratto con Derthona Basket nel luglio 2023 anche a causa di problemi alla schiena che ne avevano limitato il rendimento, anche se non le presenze sul parquet.

DIRETTA/ Treviso Trento (risultato finale 76-83): Olisevicius 23 punti (basket A1, 20 ottobre 2024)

Per tutta la stagione seguente Macura è rimasto ai box, non ha firmato con alcuna squadra e si è sostanzialmente curato: una volta dichiarato pronto, è stato ingaggiato da Treviso con cui attualmente viaggia a 10,0 punti e un brillante 41,7% dall’arco, di fatto la percentuale più alta mai tenuta in Serie A1. È già molto bello riveder Macura su un campo di basket, ma ora Treviso spera di riaverlo anche al 100% e determinante come quanto indossava la canotta di Tortona, potrebbe essere lui la chiave da far girare per innescare i meccanismi di una NutriBullet che si è inceppata subito e ha necessità di tornare a vincere per evitare guai peggiori. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Reggio Emilia Treviso (risultato finale 88-64): la Unahotels dilaga! (basket A1, 12 ottobre 2024)

TREVISO TRIESTE STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per quanto riguarda le informazioni sulla diretta tv di Treviso Trieste dobbiamo dire che questa partita di Serie A1 non sarà mandata in onda sui canali della nostra televisione: l’unica opzione per assistere al match del PalaVerde è quella di attivare un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le gare del campionato di basket con una visione in diretta streaming video. A questo potrete come sempre affiancare la libera consultazione del sito ufficiale www.legabasket.it, per tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA/ Treviso Trapani (risultato finale 71-87): Bowman one man army! (basket A1, 5 ottobre 2024)

UN ALTRO DERBY!

Manca poco alla diretta Treviso Trieste, partita che si gioca alle ore 20:00 di sabato 26 ottobre: al PalaVerde va in scena la quinta giornata di basket Serie A1 2024-2025, l’Allianz affronta una trasferta con il fermo intento di ripartire dopo la prima sconfitta subita in campionato. Straordinario e forse insperato avvio per Trieste, che certo aveva ambizioni ma forse non si aspettava di battere Milano all’esordio e poi vincere anche nelle due giornate seguenti; adesso per Jamion Christian e i suoi ragazzi è arrivato il primo stop, in casa contro Reggio Emilia, e dunque questo è un momento importante anche per testare la tenuta caratteriale della squadra.

La diretta Treviso Trieste inizia invece su ben altre premesse per la NutriBullet, che sta lentamente affondando: battuta da Trento al PalaVerde, la squadra veneta purtroppo è tornata a soffrire parecchio come già all’inizio dello scorso campionato, e dunque almeno per il momento deve abbandonare i propositi di lotta per un posto nei playoff. Chiaramente è ancora molto presto per tracciare bilanci definitivi, intanto sarà molto interessante scoprire quello che succederà nella diretta Treviso Trieste e allora prendiamoci altro tempo per provare ad analizzare al meglio questa intrigante partita del PalaVerde.

DIRETTA TREVISO TRIESTE: MOMENTO DELICATO PER I VENETI

Nel parlare della diretta Treviso Trieste dobbiamo appunto tornare su questo momento molto delicato per la NutriBullet: si era detto che difficilmente Treviso avrebbe replicato il pessimo avvio dello scorso campionato e in effetti non è successo, almeno nei fatti visto che ha già vinto una partita. Tuttavia le difficoltà sono le stesse: giocatori al di sotto dei loro standard, attacco che fatica e partite che vengono perse, campanelli d’allarme per Frank Vitucci che nella scorsa stagione era poi riuscito a raddrizzare la situazione, ma questa piazza naturalmente vuole tornare ai playoff come primo passo verso quella gloria ormai lontana nel tempo.

Procede per gradi anche Trieste, che due anni fa era retrocessa sul filo di lana ed è poi riuscita a tornare immediatamente in Serie A1, l’Allianz è una squadra che anche in epoca recente ha saputo giocare i playoff e l’inizio di questo campionato ci ha detto che l’obiettivo rimane quello, del resto era chiaro nel vedere alcuni nomi che son stati acquistati in estate. La prima sconfitta stagionale rappresenta ora un bel test per capire se davvero Trieste abbia anche la forza mentale di tornare subito sugli scudi, per contro Treviso potrebbe approfittarne per togliersi leggermente dai guai e questo ci dice che la diretta Treviso Trieste potrebbe essere molto interessante.