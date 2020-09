Diretta Treviso Trieste/ Streaming video tv: Supercoppa basket, girone C

Treviso Trieste, diretta dagli arbitri Mauro Belfiore, Lorenzo Baldini e Gianluca Capotorto, si gioca alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 2 settembre 2020. Si giocherà dunque presso lo storico Palaverde di Villorba la partita valida per la seconda giornata del girone C della Supercoppa Italiana 2020 di basket, una speciale edizione che sta segnando la ripresa dell’attività agonistica dopo il Coronavirus. Come è noto, proprio per questo motivo la Supercoppa Italiana 2020 è stata allargata a tutte le squadre di Serie A, per andare a creare una sorta di “campionato estivo” per riprendere una storia interrotta a marzo e non più ripresa per il 2019-2020. Arriviamo quindi alla diretta di Treviso Trieste, derby del Nord-Est come d’altronde tutte le partite di questo gruppo, potendo fare affidamento sulle prime indicazioni che sono emerse dalle partite di domenica, debutto ufficiale per entrambe le formazioni nella nuova stagione: la De’ Longhi Treviso Basket aveva perso a Venezia contro una rivale d’altronde di ambizioni superiori, mentre la Allianz Pallacanestro Trieste si era imposta su Trento, cogliendo così una vittoria di prestigio. Oggi le prime indicazioni emerse domenica saranno confermate oppure avremo nuovi spunti? La stagione è appena iniziata, di conseguenza tutto è ancora possibile…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Trieste non sarà disponibile, ma tutti gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming video su Eurosport Player, casa del basket ormai da anni e pure per questa inedita Supercoppa Italiana 2020 allargata a tutte le squadre del campionato. Per gli altri, il punto di riferimento potrà essere il sito ufficiale della Lega con il tabellino live score oltre naturalmente ai riferimenti delle due società (siti e social).

DIRETTA TREVISO TRIESTE: IL CONTESTO

Verso la diretta di Treviso Trieste, riassumiamo allora che cosa è successo domenica, nella prima uscita ufficiale delle due formazioni. La De’ Longhi Treviso tre giorni fa ha perso a Venezia, ma non sono mancate indicazioni positive perché è riuscita a giocare alla pari di una avversaria sulla carta superiore per i primi tre quarti (62-62 al 30′), cedendo solamente negli ultimi 10 minuti di gioco. Si può dunque partire da questa base, nella quale si erano messi in evidenza a livello individuale Christian Mekowulu e Jeffrey Carroll, autori di 38 punti in due (20+18). Dall’altra parte, abbiamo una Allianz Trieste rinfrancata dal successo ottenuto contro Trento in una partita giocata sul filo dell’equilibrio ma che ha visto la compagine giuliana quasi sempre davanti al termine dei singoli quarti, con Trento che aveva fissato la parità solo dopo i primi 30 minuti, per poi però cedere di tre punti (86-83) sulla sirena finale. Un ottimo inizio di stagione dunque per Trieste, trascinata in maniera particolare dai 27 punti segnati da Myke Henry, sicuramente match-winner della partita contro Trento.

