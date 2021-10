Diretta Treviso Varese/ Streaming video Rai: è caos per la Openjobmetis! (basket A1)

DIRETTA TREVISO VARESE: L’ULTIMA DI VERTEMATI?

Treviso Varese, che è diretta dagli arbitri Alessandro Vicino, Beniamino Manuel Attard e Denis Quarta, si gioca alle ore 20:45 di domenica 31 ottobre presso il PalaVerde: è la 6^ giornata del campionato di basket Serie A1 2021-2022 e, se vogliamo, anche un ricordo agrodolce per i lombardi che contro la ex Benetton hanno vinto il decimo scudetto, solo che ancora oggi è l’ultimo e sono passati 23 anni. Per di più, la situazione della Openjobmetis sta rapidamente precipitando: il -39 incassato in casa da Reggio Emilia è uno dei punti più bassi toccati in epoca recente, ha portato alle dimissioni del GM e sta provocando una reazione a catena di commenti e controcommenti.

Sta decisamente meglio la Nutribullet, che dopo due sconfitte consecutive è tornata a sorridere vincendo in volata a Trento: Max Menetti sa fin troppo bene che l’occasione è propizia e bisogna battere una squadra in grave difficoltà soprattutto psicologica, che potrebbe anche vivere l’ultima partita con Adriano Vertemati (a oggi confermato) come allenatore. Vedremo dunque cosa succederà nella diretta di Treviso Varese, mentre aspettiamo che si giochi proviamo ad approfondire meglio quelli che sono i temi principali legati alla partita del PalaVerde, comunque di grande tradizione.

DIRETTA TREVISO VARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Varese sarà trasmessa su Rai Sport, di conseguenza in chiaro per tutti e anche con la possibilità di seguirla in mobilità tramite il sito o l’app di Ray Play. L’alternativa per tutti gli appassionati è da questa stagione Discovery +: diventato il broadcaster ufficiale del massimo campionato di basket, ne fornisce tutte le partite (previo abbonamento al servizio) e si tratterà dunque di una visione in diretta streaming video, mentre sul sito www.legabasket.it troverete come di consueto le informazioni utili sul match, soprattutto il tabellino play-by-play e le statistiche aggiornate in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA TREVISO VARESE: RISULTATI E CONTESTO

Treviso Varese, ci scuseranno i tifosi della Nutribullet, è un appuntamento delicatissimo per la Openjobmetis e non si può non approfondire quanto emerso dopo il tracollo di domenica scorsa. Dopo il ko contro il grande ex Attilio Caja, il GM Andrea Conti ha rassegnato le dimissioni adducendo a motivo la convivenza “forzata” con Luis Scola, che ora ha preso in gestione anche le mansioni sportive; da qui è nato tutto un bailamme di dichiarazioni da parte dell’Artiglio che ha rinfacciato a Conti la mancanza di etica, mentre l’ormai ex dirigente di Varese ha ribattuto commentando certi comportamenti inaccettabili che il coach avrebbe tenuto nei confronti del gruppo.

Da questo punto di vista, va sicuramente ricordato che Caja era stato esonerato all’inizio della scorsa stagione proprio per attriti con il roster (soprattutto Scola, si era detto) e da lì si sarebbe poi generato tutto; probabilmente entrambe le campane hanno ragione, ma se parliamo di campo la situazione ci dice che, dopo la vittoria su Brescia all’esordio, Varese ha sempre perso e, a parte il derby quasi portato a casa contro Milano, è andata incontro a prestazioni parecchio negative. Risalire la corrente non sarà affatto semplice, vedremo però cosa succederà al PalaVerde perché le partite vanno comunque giocate…



