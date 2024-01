DIRETTA/ Treviso Varese video streaming tv: la parola ad Andrea Mezzanotte (basket, oggi 6 gennaio 2024)

DIRETTA TREVISO VARESE: PARLA MEZZANOTTE

Verso la diretta di Treviso Varese, possiamo fare il punto sulla situazione in casa veneta leggendo le parole di Andrea Mezzanotte rilasciate nei giorni scorsi per “Il Gazzettino – Treviso”, tra la sconfitta interna con Pistoia che ha chiuso il 2023 e naturalmente la sfida conto Varese per aprire il 2024: “Siamo molto dispiaciuti (per la sconfitta contro Pistoia, ndR), volevamo fortemente chiudere l’anno in bellezza. Purtroppo abbiamo avuto un po’ di sfortuna e soprattutto abbiamo commesso alcuni errori che ci sono costati molto cari e non siamo riusciti a portarla a casa. Nei momenti finali, Pistoia ha punito tutti i nostri errori, realizzando canestri forzati e segnando anche tiri contestati. Merito a loro”.

Mezzanotte quindi aveva espresso il desiderio di voltare subito pagina, pensando alla sfida contro Varese: “Non sarà la sconfitta con l’Estra a demoralizzarci: ovvio, girano le scatole per questo risultato, ma la squadra c’è, ora bisogna ritrovare equilibrio e battere Varese: andare a 10 punti in classifica, per come sta andando il campionato, sarebbe già un primo traguardo”. Stasera sapremo se sarà davvero così… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TREVISO VARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Varese sarà disponibile su Eurosport 2, che per gli abbonati alla televisione satellitare è il canale 211 del loro decoder Sky. Va però ricordato che esiste un altro modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

UN ANTICIPO DELICATO

Treviso Varese, in diretta naturalmente dal PalaVerde di Villorba con palla a due alle ore 20.30 di questa sera, sabato 6 gennaio 2024, sarà l’anticipo che aprirà la quindicesima giornata della Serie A di basket, ultimo turno del girone d’andata. Diciamo subito che la diretta di Treviso Varese non avrà incidenza per la corsa alle Final Eight di Coppa Italia, ma naturalmente sono in palio due punti molto pesanti per la corsa salvezza tra due formazioni che restano in acque complicate, ma di recente hanno mostrato confortanti segnali di crescita, che una sola potrà confermare stasera.

Per la precisione, la Nutribullet Treviso arriva dalla sconfitta contro Pistoia che ha fermato una serie comunque fantastica di quattro vittorie consecutive, a maggior ragione pensando che i veneti avevano iniziato il campionato con nove sconfitte nelle prime nove giornate. I punti quindi sono 8, mentre la Openjobmetis Varese è a quota 10 punti grazie alle ultime due vittorie consecutive, che hanno rilanciato i lombardi, in precedenza in evidente crisi. Si cerca dunque una vittoria per la crescita, ma chi riuscirà a conquistarla? Ce lo dirà naturalmente la diretta di Treviso Varese…

DIRETTA TREVISO VARESE: RISULTATI E CONTESTO

Presentando la diretta di Treviso Varese, dobbiamo allora ribadire l’andamento a dir poco curioso da parte dei padroni di casa veneti della Nutribullet Treviso. Con le prime nove sconfitte consecutive, sembravano praticamente già rassegnati alla retrocessione a fine novembre; ecco poi un dicembre invece eccellente, con quattro successi che hanno rilanciato in modo chiaro le speranze trevigiane. La sconfitta casalinga contro Pistoia ha macchiato questa rinascita che resta comunque eccellente, adesso però sarebbe fondamentale sfruttare bene almeno metà del doppio turno casalingo a cavallo di Ferragosto.

L’Openjobmetis Varese invece ha svoltato in corrispondenza dell’arrivo di Nico Mannion: naturalmente è difficile dire quanto sia merito dell’ultimo arrivato e quanto di una crescita complessiva dei suoi nuovi compagni, ma di certo il colpo a Pesaro seguito da una vittoria dilagante contro Reggio Emilia hanno cambiato le prospettive di Varese, che ancora a metà dicembre sembravano a dir poco inquietanti. Un successo esterno in uno scontro diretto sarebbe evidentemente ancora più prezioso in queste circostanze, ecco allora perché siamo davvero curiosi di scoprire il verdetto della diretta di Treviso Varese…











