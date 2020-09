Diretta Treviso Venezia/ Streaming video tv: De’ Longhi ancora in corsa (Supercoppa)

Treviso Venezia sarà diretta dagli arbitri Mark Bartoli, Guido Giovannetti e Gianluca Capotorto: si gioca alle ore 18:00 di venerdì 11 settembre ed è valida per la quinta giornata nel gruppo C della Supercoppa Italiana 2020 di basket. Tutto ancora aperto nel girone, la corsa alla Final Four è davvero delicata anche se ci sono due squadre che sono favorite e dovrebbero giocarsela tra di loro. Parliamo di Reyer e Alma: gli orogranata hanno battuto Trieste al Taliercio vendicando la sconfitta dell’andata e sono virtualmente al comando della classifica, si giocherà tutto in questi ultimi due turni con la De’ Longhi che per avere una chance deve sperare di vincere entrambe le sue gare e con uno scarto ampio. Intanto Massimiliano Menetti ha vinto la prima partita ufficiale della stagione, schiantando Trento; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Treviso Venezia, aspettandone la palla a due possiamo fare qualche valutazione sui temi principali legati a questa partita del PalaVerde.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà la possibilità di seguire la diretta tv di Treviso Venezia, le partite di Supercoppa Italiana 2020 di basket sono infatti un’esclusiva di Eurosport che però, salvo qualche minima eccezione comunicata di volta in volta, le trasmette sulla piattaforma Eurosport Player e dunque in diretta streaming video, ricordando che il servizio è riservato agli abbonati. Sul sito www.legabasket.it troverete invece l’apposita sezione dedicata al torneo, con i tabellini play-by-play e le statistiche dei giocatori.

DIRETTA TREVISO VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Treviso Venezia si gioca dunque a pochi giorni dalla prima vittoria della De’ Longhi: la società veneta aveva già dimostrato in precedenza di essere competitiva, ma non era mai riuscita a tenere per 40 minuti i ritmi e l’intensità imposti dagli avversari. Questa volta contro Trento è stato fatto addirittura meglio, scappando nel primo quarto e poi gestendo il vantaggio; non è un caso che la vittoria larga sia coincisa con la prima partita positiva di David Logan, il grande assente delle prime uscite perché aveva giocato male e con scarse percentuali. A questo punto allora la Universo Basket si rilancia, se non altro per provare a mettere in crisi le avversarie; l’anno scorso Venezia aveva avuto un rendimento pessimo in trasferta e su questo potrebbe contare Menetti, che ha anche la possibilità di giocare due gare consecutive sul parquet del PalaVerde. La partita dunque potrebbe essere meno scontata di quanto sembri, come sempre poi sarà il campo a darci la soluzione dell’enigma e dirci, in questo caso, se davvero Treviso resterà in corsa per la Final Four di Supercoppa, anche se ovviamente dipenderà anche e soprattutto da quello che succederà alla BLM Group Arena.

