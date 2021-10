Diretta Treviso Venezia/ Streaming video tv: grande derby al PalaVerde (basket A1)

DIRETTA TREVISO VENEZIA: INTRIGANTE DERBY VENETO!

Treviso Venezia si gioca in diretta dal PalaVerde, con palla a due alle ore 19:00 di sabato 2 ottobre: il primo anticipo nella 2^ giornata di basket Serie A1 2021-2022 è un affascinante derby veneto, tra due squadre che hanno approcciato particolarmente bene la loro stagione e ora vanno a caccia di conferme. La Nutribullet aveva già raggiunto i quarti di Supercoppa vincendo tutte le partite del girone, poi è stata spazzata via da Milano; all’esordio in campionato ha però mostrato di essere squadra competitiva, prendendosi infatti una vittoria già particolarmente importante sul parquet della neopromossa Tortona.

La Reyer ovviamente gioca per vincere lo scudetto, e non è certo una novità di questo avvio di stagione quanto invece una costante dell’ultimo lustro; in Supercoppa gli orogranata sono arrivati in semifinale, e in Serie A1 la loro partenza è stata decisamente positiva con un successo netto nei confronti di Cremona. Sarà molto interessante vedere quello che succederà nella diretta di Treviso Venezia, che tra poco prenderà il via; aspettando che al PalaVerde si giochi, proviamo a fare qualche rapida valutazione circa i temi principali legati alla serata.

DIRETTA TREVISO VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Venezia non sarà una di quelle trasmesse sui canali della nostra televisione, per questo secondo turno di campionato; abbiamo però la grande novità della stagione che, come già detto, è il broadcaster Discovery + che fornirà tutte le gare del torneo nazionale. La visione sarà naturalmente in diretta streaming video e riservata agli abbonati; inoltre il sito ufficiale www.legabasket.it metterà a disposizione tutte le informazioni utili su questo match, come il tabellino play-by-play e il boxscore con le statistiche aggiornato in tempo reale.

DIRETTA TREVISO VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Treviso Venezia è una partita tra due squadre i cui obiettivi sono diversi, ma che allo stesso modo cercano conferme rispetto alla passata stagione e quel salto di qualità che permetta loro di crescere nel progetto. Al terzo anno in Serie A1, la Universo Basket deve confermare un posto nei playoff e far vedere che, almeno tentativamente, i passi compiuti siano nella direzione di un ritorno a quella grandezza che la piazza aveva conosciuto negli anni della Benetton, magari irripetibili per costanza e trofei ma certamente un ideale cui tendere.

Per quanto riguarda la Reyer, parla la storia recente: due scudetti in tre stagioni, un roster confermato praticamente in toto dal 2017 e un Walter De Raffaele che stagione dopo stagione parte con i propositi di vincere tutto. Rispetto ai titoli nazionali centrati, sicuramente la concorrenza è aumentata perché certe corazzate si sono rinforzate; l’anno scorso questo è stato particolarmente evidente ma così anche poco tempo fa in Supercoppa. Ciononostante Venezia fa sempre parte di quel lotto di squadre che sono candidate a cucirsi il tricolore sul petto, l’esordio in campionato è andato bene e ora gli orogranata proveranno a prendersi anche la seconda vittoria, su un parquet molto difficile…

