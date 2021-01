Diretta Treviso Venezia/ Streaming video tv: incerto derby al PalaVerde (basket A1)

DIRETTA TREVISO VENEZIA: DERBY AL PALAVERDE

Treviso Venezia verrà diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Denis Quarta e Gianluca Capotorto: si gioca alle ore 17:30 di domenica 3 gennaio, nel programma della 14^ giornata per il campionato di basket Serie A1 2020-2021. Derby veneto che torna a farci compagnia a tre mesi dall’incrocio in Supercoppa; la De’ Longhi ci arriva sulle ali dell’entusiasmo per l’importantissima vittoria di Varese, arrivata in volata (e in maniera insperata) che ha piazzato la squadra di Max Menetti in zona playoff, con la possibilità di giocare la Coppa Italia e potendo anche considerare di arrivare alla post season, ma soprattutto avendo allontanato decisamente la zona retrocessione.

La Reyer invece ha un rendimento ancora piuttosto ondivago, ma gli orogranata sono stati fortemente condizionati dalle tante assenze dovute al Coronavirus: domenica scorsa hanno perso alla Unipol Arena, battuti dalla Fortitudo, e hanno gli stessi punti dell’avversaria di oggi con il rischio concreto di non poter giocare i playoff. Manca ancora molto e la squadra è stata costruita per vincere, ma bisogna iniziare a cambiare passo; aspettando la diretta di Treviso Venezia, proviamo adesso a fare una rapida analisi circa i temi principali che sono legati a questa partita.

DIRETTA TREVISO VENEZIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Venezia non è una di quelle che saranno trasmesse per questo turno di basket Serie A1: di conseguenza l’appuntamento per seguire questa partita di campionato è sulla piattaforma Eurosport Player, alla quale bisognerà essere abbonati e che fornisce l’intero programma dei match di Serie A con il servizio di diretta streaming video. Inoltre sul sito ufficiale www.legabasket.it potrete consultare liberamente le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet ma anche la classifica del torneo e i contenuti multimediali.

DIRETTA TREVISO VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Treviso Venezia sarà una partita particolarmente interessante: i rapporti di forza in questo momento sono stati cancellati, le difficoltà riscontrate dalla Reyer (che ha perso anche la Eurocup, dove ha giocato l’ultima, ininfluente partita martedì sera) sono state evidenti e adesso Walter De Raffaele sa che i margini di errore si sono ridotti. L’obiettivo degli orogranata, ancora formalmente i campioni in carica, sarebbe quello di prendersi uno dei primi quattro posti in regular season ma anche questo traguardo è diventato particolarmente complesso. Sono troppe le battute d’arresto avute, ma come detto questo gruppo è stato a lungo decimato e il calendario stringato non ha aiutato; ora se non altro senza le coppe si potrà provare a rimontare in campionato, dove però la concorrenza è forte. A cominciare dalla De’ Longhi, partita per salvarsi e che invece sta facendo anche più di quanto ci si aspettasse: la mezza stagione di apprendistato è stata utile a Menetti, che ha preso definitivo contatto con l’ambiente e, grazie agli innesti estivi, ha saputo trasformare questo gruppo in una concorrente ad un posto nei playoff, sfruttando anche la grande incertezza portata dal post-lockdown. Battere Venezia rappresenterebbe un altro punto a favore nel cammino di crescita e sviluppo del progetto; tra poche ore si gioca, vedremo allora come andranno le cose…



