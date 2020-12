Diretta Varese Treviso/ Streaming video tv: partita salvezza (Serie A basket)

DIRETTA VARESE TREVISO: SFIDA DELICATA

Varese Treviso, diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Giulio Pepponi e Alessandro Perciavalle presso la Enerxenia Arena di Masnago, è una partita in programma per la tredicesima giornata della Serie A di basket, con palla a due fissata alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, domenica 27 dicembre 2020. La diretta di Varese Treviso, sfida tra due piazze storiche del basket italiano, potrebbe essere presentata come una sfida salvezza: la situazione è delicata soprattutto per la Openjobmetis Varese, che ha appena 6 punti in classifica a causa di tre vittorie e otto sconfitte nelle prime undici partite disputate, dunque i padroni di casa devono a tutti i costi cercare una vittoria per non ritovarsi davvero con l’acqua alla gola; sta meglio la De’ Longhi Treviso Basket, che ha 10 punti grazie a cinque vittorie e sei sconfitte fino a questo momento, ma è chiaro che una sconfitta rimetterebbe pure i veneti in una posizione critica, che invece Treviso riuscirebbe ad allontanare di molto nel caso di un colpaccio a Masnago.

DIRETTA VARESE TREVISO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Treviso sarà garantita su Eurosport 2, ormai da tempo il canale di riferimento per gli appassionati di basket. La visione del match di Masnago sarà garantita anche in diretta streaming video tramite Eurosport Player, che garantisce ai suoi abbonati la visione di tutte le partite del campionato di basket. Entrambe le opzioni sono riservate agli abbonati: per gli altri, ricordiamo il live score garantito sul sito della Lega Basket.

DIRETTA VARESE TREVISO: IL CONTESTO

La diretta di Varese Treviso ci proporrà quindi una partita delicatissima in ottica salvezza per i padroni di casa, ma che sarà un bivio anche per gli ospiti, dal momento che i veneti in caso di successo potrebbero avanzare una candidatura anche per la lotta playoff, mentre una sconfitta a Varese sancirebbe che per Treviso la priorità è ancora la salvezza. Le due compagini sono accomunate dal desiderio di rivalsa dopo le sconfitte nella scorsa giornata, sia pure in entrambi i casi contro rivali di altissimo livello. Varese infatti non ha sfigurato a Venezia, uscendo però sconfitta dal Taliercio con il punteggio di 86-77 in favore della Reyer dopo avere fatto partita pari per 38 minuti. Se Varese dunque può salvare almeno la prestazione, non si può dire lo stesso per Treviso, che ha incassato contro la Virtus Bologna una batosta casalinga sulla quale già il punteggio di 72-98 dice tutto. Urge voltare pagina: la De’ Longhi ci riuscirà oppure sarà Varese a fare festa in questa domenica post-natalizia?



