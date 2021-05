Diretta Virtus Bologna Treviso/ Streaming video Rai: V Nera favorita (gara-2 quarti)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TREVISO: BIS CASALINGO?

Virtus Bologna Treviso, diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Guido Giovannetti e Giulio Pepponi, si gioca alle ore 20.45 di stasera, venerdì 14 maggio 2021, presso la Segafredo Arena di Bologna per gara-2 dei quarti di finale dei playoff della Serie A di basket. Sfida che richiama un’epoca gloriosa per il nostro basket, la diretta di Virtus Bologna Treviso ci offrirà il secondo atto di una sfida che ieri è stata dominata in gara-1 dai padroni di casa di coach Sasha Djordjevic, che si sono infatti imposti con il netto punteggio di 91-72, senza lasciare scampo alla De’ Longhi Treviso Basket. Naturalmente la Virtus Segafredo Bologna partiva con i favori del pronostico, ma ci si attendeva una serie comunque abbastanza combattuta, perché nel finale della stagione regolare aveva forse convinto più Treviso che la Virtus. Oggi però i veneti dovranno fare meglio rispetto a ieri, mentre la V Nera cercherà un bis che metterebbe la strada davvero in discesa per gli emiliani: cosa succederà in Virtus Bologna Treviso?

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TREVISO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Treviso sarà visibile oggi in chiaro per tutti, perché la partita di basket sarà trasmessa su Rai Sport + HD, il canale numero 57 del telecomando. Di conseguenza pure la diretta streaming video sarà accessibile a tutti tramite Rai Sport, oltre che per gli abbonati ad Eurosport Player, punto di riferimento per seguire tutte le partite anche ai playoff. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI VIRTUS BOLOGNA TREVISO

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TREVISO: IL CONTESTO

Verso la diretta di Virtus Bologna Treviso parliamo allora della partita che è andata in scena appena ieri sera, sempre nel capoluogo emiliano. C’era curiosità per vedere all’opera una Virtus che approcciava i playoff tra le perplessità, contro Treviso che era invece in un momento più che positivo. In campo però si sono imposti gli uomini di Sasha Djordjevic, anche in maniera piuttosto netta. La Virtus Bologna è infatti andata in fuga già nel primo quarto, in seguito Treviso ha cercato la rimonta, che però è stata rintuzzata dai padroni di casa senza eccessive difficoltà, come testimoniano il +11 alla fine del terzo quarto e soprattutto il +19 finale. Belinelli e Teodosic ci hanno messo del loro, ma anche il resto della Virtus Bologna ha fatto ottimamente la propria parte e di conseguenza per Treviso non c’è stato scampo. Con il calendario così compresso, dopo appena 24 ore si torna già a giocare: la De’ Longhi sarà capace di rovesciare i rapporti di forza?

