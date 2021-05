Diretta Virtus Bologna Treviso/ Streaming video tv: playoff e fascino (quarti gara-1)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TREVISO: QUANTA STORIA!

Virtus Bologna Treviso, che viene diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Mark Bartoli e Alessandro Nicolini, si gioca alle ore 19:00 di giovedì 13 maggio: alla Segafredo Arena si aprono i quarti playoff di basket Serie A1 2020-2021, e questa gara-1 rappresenta uno spettacolo straordinario per quella che è la storia delle due società. Finalmente emiliani e veneti stanno tornando, e ci piace pensare che il primo turno dei playoff attuali sia un punto ideale da cui partire; nel processo attualmente è più avanti la Virtus che però rischia di chiudere una stagione senza aver vinto nulla, e dunque dovrà provare a farsi coraggio e giocare davvero come sa nei playoff.

Trovare la De’ Longhi alla post season è di fatto una sorpresa, ma va anche detto che il girone di ritorno dei veneti è stato impressionante per continuità; attenzione alla vecchia volpe Max Menetti, che in finale scudetto ci era arrivato due volte (altro contesto) e sicuramente ha a disposizione una squadra con le carte in regola per fare lo sgambetto alla Segafredo. Vedremo quello che succederà, nel frattempo però possiamo aspettare la diretta di Virtus Bologna Treviso provando a parlare dei temi principali che riguardano questa partita, ovviamente concentrandoci anche e soprattutto sull’intera serie dei playoff che speriamo entusiasmante.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TREVISO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Boogna Treviso sarà trasmessa su Eurosport 2, canale riservato ai clienti della televisione satellitare (numero 211 del decoder Sky); possiamo comunque ricordare che l’alternativa c’è ed è come sempre la piattaforma Eurosport Player, che fornisce tutte le gare di basket A1 – e dunque anche dei playoff: per questo servizio, che è in diretta streaming video, è però richiesta la sottoscrizione di un abbonamento.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

Virtus Bologna Treviso: solo a leggere l’accoppiamento dei playoff viene l’acquolina in bocca, ed è legittimo se pensiamo a quello che le due società hanno rappresentato per il basket moderno. Società, a proposito, che per i veneti non è quella di un tempo, ma l’entusiasmo di una piazza che ha sempre respirato pallacanestro ha portato a fondare una Universo Basket che dopo vari tentativi andati a vuoto è tornata in Serie A1 nel 2019, affidandosi a un coach come Menetti che, lo abbiamo detto, aveva avuto uno straordinario periodo a Reggio Emilia. Adesso per lui si aprono le porte dei playoff, un’altra volta: sulla carta la sfida contro la Segafredo è improba ma va ricordato che gli emiliani hanno fatto flop in tutti i momenti importanti, e dunque iniziano la corsa verso lo scudetto con una pressione esponenzialmente aumentata a causa delle eliminazioni precoci nel corso della stagione. Insomma, potremmo anche pensare di arrivare a vedere una gara-5 in cui poi Treviso se la giocherebbe ad armi pari; intanto sarà già interessante capire se nel primo episodio della serie il fattore campo salterà subito…

