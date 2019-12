Diretta Trieste Fortitudo Bologna/ Streaming video tv: per il riscatto (basket)

Trieste Fortitudo Bologna, diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Denny Borgioni e Mauro Belfiore, ci attende alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 29 dicembre 2019. Appuntamento al PalaRubini-Allianz Dome per la sedicesima giornata del campionato di Serie A di basket 2019-2020. Trieste Fortitudo Bologna sarà una partita delicata, perché metterà di fronte due squadre accomunate dalla voglia di riscatto dopo le pesanti sconfitte subite nell’ultima giornata, per Trieste sul parquet di Trento e per la Fortitudo in modo ancora più doloroso nel derby di Bologna che è stato dominato dalla Virtus. In classifica avrebbe bisogno di uno scatto d’orgoglio soprattutto Trieste, che con appena 6 punti al momento è penultima e dunque in zona retrocessione, mentre la Fortitudo Bologna con i suoi 16 punti cerca una vittoria che varrebbe quasi certamente la qualificazione immediata in Coppa Italia con una giornata d’anticipo sulla fine del girone d’andata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Trieste Fortitudo Bologna, che non è tra le partite trasmesse per questa sedicesima giornata di campionato; tuttavia l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaRubini-Allianz Dome.

DIRETTA TRIESTE FORTITUDO BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Come già accennato, la diretta di Trieste Fortitudo Bologna si annuncia succulenta, perché la volontà di riscatto sarà una molla per entrambe le squadre in campo. Trieste a Trento ha confermato di vivere un pessimo periodo, la partita era già virtualmente chiusa sul 19-3 di fine primo quarto con l’imbarazzante dato di appena tre punti segnati dall’Allianz nei primi dieci minuti di una partita che non è mai stata in discussione. La Fortitudo dal canto suo aveva un compito molto difficile contro la Virtus, ma perdere un derby di Bologna con 32 punti di scarto (94-62) non è mai piacevole: adesso dunque servirebbe blindare un posto nelle Final Eight di Coppa Italia per sigillare un 2019 comunque da ricordare, dal momento che per la Fortitudo è stato l’anno del ritorno in Serie A dopo un lunghissimo decennio di assenza. Solo una squadra naturalmente potrà rialzare la testa oggi: chi ci riuscirà?



