Diretta Trieste Tortona/ Streaming video tv: terzo incrocio stagionale (basket A1)

DIRETTA TRIESTE TORTONA: UNA SFIDA INTRIGANTE!

Trieste Tortona sarà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Valerio Grigioni e Giacomo Dori, e si gioca alle ore 18:30 di domenica 24 ottobre: siamo all’Allianz Dome per la quinta giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022, e una partita che ci fa compagnia per la terza volta negli ultimi due mesi. Allianz e Bertram infatti erano state avversarie anche nel girone di Supercoppa, quando la neopromossa aveva stupito tutti vincendo ogni singola partita; adesso la formazione piemontese si è anche tolta lo sfizio della prima vittoria di sempre in Serie A1 e si è anche ripetuta, vincendo alla Vitrifrigo Arena di Pesaro e avanzando in classifica.

DIRETTA TRENTO TREVISO/ Video streaming tv: l'andamento nelle coppe europee

Non sarà dunque semplice ottenere un successo per Trieste, che nell’ultimo turno ci ha provato ma non ha avuto possibilità contro la corazzata Virtus Bologna; l’obiettivo di Franco Ciani è quello di prendersi un posto nei playoff e magari farlo passando dalla Final Eight di Coppa Italia, e dunque partite come questa vanno chiaramente vinte per non rimanere indietro. Aspettando che la diretta di Trieste Tortona prenda il via, proviamo adesso ad analizzare alcuni dei temi principali che sono legati a questa sfida che si preannuncia decisamente intrigante e aperta a qualunque risultato.

DIRETTA/ Napoli Virtus Bologna (risultato finale 92-89): vittoria per i campani

DIRETTA TRIESTE TORTONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trieste Tortona non sarà una di quelle trasmesse sulla nostra televisione per questa 5^ giornata. Da questa stagione tuttavia il broadcaster ufficiale della Serie A1 è diventato Discovery +: di conseguenza è su questa piattaforma che sono disponibili tutte le partite del campionato di basket, bisognerà abbonarsi al servizio e la visione sarà in diretta streaming video. Inoltre sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il tabellino statistico aggiornato in tempo reale.

DIRETTA/ Venezia Pesaro (finale 77-68): clamoroso ribaltone lagunare!

DIRETTA TRIESTE TORTONA: RISULTATI E CONTESTO

I primi due episodi di Trieste Tortona sono dunque andati alla Bertram, che in quel famoso girone di Supercoppa aveva sempre vinto mostrando subito i muscoli e tanta voglia di fare bene nel campionato di Serie A1, il primo nella storia di Derthona Basket. Una sensazione che è proseguita appunto quando è iniziato il torneo, perché Tortona ha saputo vincere due partite: curiosamente lo ha sempre fatto in trasferta, ma questo al netto dei due ko al PalaFerraris ci dice ovviamente di una squadra che ha personalità e va a giocare allo stesso modo su ogni parquet.

L’Allianz la conosciamo ormai bene, all’inizio di questa stagione c’era curiosità per vedere come la squadra avrebbe reagito all’addio di Eugenio Dalmasson ma la soluzione interna di Franco Ciani sembra aver portato frutti; il cammino per centrare i playoff, e sarebbe la terza volta in quattro stagioni, sarà ovviamente lungo e pieno di difficoltà ma questa Allianz Trieste ha già fatto vedere di poterle superare posizionandosi tra le sorprese della Serie A1, dunque anche in questa stagione potrebbe andare in questo modo…



© RIPRODUZIONE RISERVATA