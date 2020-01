Diretta Trieste Olimpia Milano/ Streaming video tv: Messina si riscatta? (basket A)

Trieste Olimpia Milano, diretta dagli arbitri Alessandro Vicino, Lorenzo Baldini e Gianluca Capotorto, si giocherà alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 26 gennaio 2020, presso il PalaRubini-Allianz Dome del capoluogo giuliano. Siamo giunti alla ventesima giornata della Serie A di basket e il match vivrà proprio nel nome di Cesare Rubini, figlio della città di Trieste e leggenda di Milano sia da giocatore sia da allenatore. Non si potrà però pensare troppo al passato: Trieste Olimpia Milano infatti sarà delicata per entrambe le formazioni. L’Allianz Pallacanestro Trieste arriva dalla sconfitta di Varese e in classifica ha appena 10 punti, dunque la salvezza è ancora tutta da conquistare; d’altro canto domenica scorsa l’A|X Armani Exchange Milano ha perso a Brescia e con 22 punti è appena quarta in classifica, posizione che non può di certo bastare alla corazzata di Ettore Messina.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trieste Olimpia Milano non è una delle partite che vengono trasmesse sui canali della nostra televisione per questo turno di campionato; per tutti gli appassionati comunque l’appuntamento classico rimane quello con la piattaforma Eurosport Player, alla quale bisogna essere abbonati e che fornisce tutte le gare di Serie A di basket in diretta streaming video. Inoltre, sul sito www.legabasket.it sono liberamente consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori che scenderanno sul parquet del PalaRubini-Allianz Dome.

DIRETTA TRIESTE OLIMPIA MILANO: IL CONTESTO

Ricca di spunti d’interesse sarà dunque la diretta di Trieste Olimpia Milano. Per i padroni di casa il compito non sarà affatto semplice, ma i giuliani hanno poco da perdere: una sconfitta non sarebbe un dramma, mentre una vittoria potrebbe valere un grande passo avanti verso l’obiettivo della salvezza, anche dal punto di vista psicologico. La società ha operato molto sul mercato in corso d’opera, ma questo significa pure che Trieste deve trovare in tempi brevi una nuova fisionomia di gioco. Dall’altra parte ecco una Milano che ha già perso ben sette volte in poco più di metà campionato: numeri decisamente eccessivi per l’Olimpia, che di fatto adesso ha come obiettivo massimo il terzo posto, perché le prime due piazze sembrano irraggiungibili. Nulla è compromesso in ogni caso, perché tutto si giocherà ai playoff: adesso però urge capire chi si merita l’Olimpia e chi invece deve cambiare passo perché non sta rendendo come dovrebbe.



