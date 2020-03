Diretta Trieste Pistoia/ Streaming video tv: spareggio per la salvezza (basket A1)

Trieste Pistoia si gioca in diretta dall’Allianz Dome e, alle ore 20:00 di sabato 7 marzo, rappresenta la prima partita nel programma della 24^ giornata per il campionato di basket Serie A1 2019-2020. Una sfida delicatissima in fondo alla classifica, tra due squadre che però appaiono in ripresa: l’emergenza Coronavirus ha prolungato una sosta già prevista dagli impegni delle nazionali e la Coppa Italia, pertanto sia l’Alma che la OriOra tornano a giocare dopo quasi un mese e lo fanno con la speranza di prendersi una vittoria fondamentale per la salvezza. In questo momento i toscani hanno due punti in più in classifica, e ottenendo un successo farebbero il vuoto o quasi: all’andata infatti si erano presi la vittoria interna, dunque il colpo giuliano significherebbe creare un vantaggio effettivo di tre partite. Dal canto suo però l’Alma ha ripreso la marcia anche in virtù degli acquisti di metà stagione, dunque quella che si prospetta è una partita davvero interessante: vedremo come andranno le cose nella diretta di Trieste Pistoia, nel frattempo possiamo provare ad analizzare quelli che sono i temi principali nella sfida dell’Allianz Dome.

La diretta tv di Trieste Pistoia non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, non essendo una di quelle scelte per questo turno di campionato; ad ogni modo per tutti gli appassionati rimane valido il consueto appuntamento con Eurosport Player che fornisce ai suoi clienti tutte le partite del campionato di Serie A1 in diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete poi le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

La diretta di Triste Pistoia è dunque fondamentale per la salvezza: la OriOra sogna la fuga rispetto alle ultime due posizioni, l’Alma invece vuole provare a superare Roma (impegnata in contemporanea) nel tentativo di andare a prendersi quella che sarebbe una posizione davvero interessante in classifica. Rispetto all’andata, i due roster sono cambiati: sapevamo già degli acquisti operati dalla società giuliana che si è rafforzata molto, nel corso della sosta anche Pistoia ha operato le sue mosse facendo arrivare in Serie A1 Randy Culpepper (a dire il vero si tratta di un ritorno), e allo stesso tempo tagliando Zabian Dowdell. Chiaramente un singolo giocatore non può fare la differenza assoluta per le sorti della squadra, ma il nuovo arrivato tra le fila dei toscani potrebbe veramente dare una mano alla rimonta di Michele Carrea. Nella sfida di questa sera sarà anche interessante valutare in che modo le due squadre avranno risposto alla lunga sosta forzata, e quindi la condizione fisica rischia di essere un fattore non secondario; tra poco si alzerà la palla a due, a noi non resta che valutare quello che succederà…



